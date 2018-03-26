Главе Волоколамска предложили стать первым замглавы Волоколамского района

«Петр Алексеевич (Лазарев — ред.), хотел бы обратиться к вам официально. Мне нужно на кого-то опереться и кроме вас я не вижу человека, который бы мне помог, главное, эффективно. Вы владеете информацией, люди про вас говорят очень хорошо и с уважением. Я это очень сильно ценю. Я предлагаю вам стать первым заместителем главы Волоколамского района», — сказал Вихарев.

Он попросил Лазарева в течение двух дней дать ответ, потому что работы очень много.

«Я хочу, чтобы вы занимались всеми административными вопросами, чтобы все было через вас», — добавил исполняющий обязанности главы района.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в регионе и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.