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Главе Волоколамска предложили стать первым замглавы Волоколамского района
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Главе Волоколамска предложили стать первым замглавы Волоколамского района 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предложил должность своего первого заместителя Петру Лазареву, который является главой городского поселения Волоколамск, говорится в сообщении пресс-службы администрации Волоколамского муниципального района.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 марта отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев, который ранее занимал пост главы городского округа Лосино-Петровский.
«Петр Алексеевич (Лазарев — ред.), хотел бы обратиться к вам официально. Мне нужно на кого-то опереться и кроме вас я не вижу человека, который бы мне помог, главное, эффективно. Вы владеете информацией, люди про вас говорят очень хорошо и с уважением. Я это очень сильно ценю. Я предлагаю вам стать первым заместителем главы Волоколамского района», — сказал Вихарев.
Он попросил Лазарева в течение двух дней дать ответ, потому что работы очень много.
«Я хочу, чтобы вы занимались всеми административными вопросами, чтобы все было через вас», — добавил исполняющий обязанности главы района.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в регионе и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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Весь фильтрат с полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе откачают в течение недели Вихарев смог обеспечить динамику развития в Лосино‑Петровском Более 40 моделей нарядятся в национальные костюмы на праздновании Навруза в Москве
 Ещё 17 источников 
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