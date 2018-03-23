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София Ротару показала красавца-внука в день его рождения
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София Ротару показала красавца-внука в день его рождения 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
Внуку известной певицы Софии Ротару вчера, 23 марта, исполнилось 24 года. В честь дня рождения молодого человека звезда решила публично поздравить его на своей странице в социальной сети Instagram. Она поделилась качественным фото Анатолия и обратилась к нему с несколькими добрыми пожеланиями.
Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!
написала София Ротару.
Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 23 Мар 2018 в 1:04 PDT  Подписчики певицы осыпали юношу комплиментами в комментариях. Они заметили, что Анатолий вырос очень красивым мужчиной. «Какой красавчик😍», «Красивый мальчик», «Поздравляем! Какие красивые черты лица у вашего внука!», «Красавец! Хорошие гены!», «Красавец! Как время летит!», — можно прочесть в комментариях. Нашлись даже те, кто сравнил молодого человека с известным актером Орландо Блумом.
Напомним, в августе 2017 года София Ротару отметила юбилей. Артистке исполнилось 70 лет. Однако ни по ее внешности, ни по энергии нельзя понять, что певица прожила уже столько лет. За это время София Ротару уже дважды успела стать бабушкой. Сын певицы Руслан в 1994 году стал папой сына Анатолия, а в 2001-м родилась его дочь София.
Для меня так важно ощущать сейчас Вашу поддержку и любовь. Это придает мне сил, ведь впереди нас ждёт очень много интересного! ❤️ Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 8 Авг 2017 в 12:26 PDT  Кстати, юная София с 7 лет выходит на подиумы и уверенно строит карьеру в выбранной индустрии. Девушка в свое время была среди дебютанток журнала Tatler, лицом юбилейной обложки украинского Elle, а в феврале 2017 года получила престижный в модном бизнесе титул «Лучшая модель» по версии Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Публикация от S O F I A (@sofialookbook) Авг 6 2017 в 11:02 PDT  Внук Софии Ротару не менее талантлив, чем его сестра: молодой человек учится в Англии и пишет музыку, причем треки юноши выпускают прогрессивные европейские агентства и ставят в эфир американские радиостанции.
Фото: Instagram @sofiarotaru.official
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