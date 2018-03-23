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Автомобилистов «рублем» научат правильно парковаться
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Автомобилистов «рублем» научат правильно парковаться 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Петербургские депутаты подняли вопрос об ужесточении штрафов за неправильную остановку и стоянку транспорта. Вопрос парковки всегда был острым в городе. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, передает сайт «Комсомольская правда».
За неправильную стоянку водителей обязывают заплатить 500 рублей. А за стоянку на пешеходном переходе или на остановке общественного транспорта — тысячу рублей.
В итоге депутаты решили воспитать культуру вождения и повысить штрафы. Теперь за нарушение, за которое ранее платили 500 рублей, придется платить две тысячи. Где тысяча — станет три. А для жителей Москвы и Петербурга — все четыре.
Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как Москва и  Санкт-Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жесткие санкции, чем в других регионах. Эту затянувшуюся «вакханалию» на российских дорогах уже давно пора прекратить
Денис Четырбок.
Ранее Госдума разрешила определять трезвость водителей по крови. Парламент принял законопроект в окончательном чтении. Теперь автомобилистов будут проверять не только по алкотестеру, но и по анализу крови.
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