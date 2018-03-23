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Более 250 млн руб. штрафов было выписано управлением государственного экологического контроля в 2017 г.
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Более 250 млн руб. штрафов было выписано управлением государственного экологического контроля в 2017 г. 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Управление государственного экологического контроля в 2017 г. выписало штрафов на 253 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 253 млн 344 тыс. руб., из них сумма штрафных санкций, примененных по результатам плановых и внеплановых проверок, составила 41 млн 801 тыс. руб. В 2017 г. было оплачено штрафных санкций на сумму 162 млн 933 тыс. руб., в среднем взыскиваемость штрафов составила 74%», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в 2017 г. управлением было проведено более 19 тыс. мероприятий по контролю. При этом около 70% контрольно-надзорных мероприятий приходится на мероприятия по соблюдению требований законодательства в области защиты зеленых насаждений. По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 250 нарушений требований Правил содержания зеленых насаждений. Общая сумма штрафных санкций, примененных к подрядным организациям, составила более 59 млн руб.
«Проводимые мероприятия связаны с рассмотрением обращений граждан, юридических лиц, поступающих в департамент, в том числе и через Единую справочную службу Москвы, портал «Наш город». За 2017 г. должностными лицами департамента рассмотрено более 24 тыс. обращений, из них порядка 4 тыс. обращений поступило в Единую справочную службу Москвы, около 2,5 тыс. — на портал «Наш город», — пояснили в ведомстве.
В 2017 г. проведено 400 плановых проверок. Выявлением нарушений природоохранного законодательства завершилось 77% фактически проведенных плановых проверок. В 2017 г. инспекторским составом департамента было проведено 19 тыс. 46 мероприятий без взаимодействия с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, из них около 14 000 — в рамках контроля за защитой зеленых насаждений.
По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторами департамента выявлено 1 тыс. 584 нарушения. По фактам выявленных нарушений составлено 1 тыс. 768 протоколов об административном правонарушении.
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