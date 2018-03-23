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Юнкер только с четвертой попытки смог выговорить «заклинание» Мэй «highly likely»
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Юнкер только с четвертой попытки смог выговорить «заклинание» Мэй «highly likely» 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Каждый раз, когда председатель Европейской Комиссии пытался произнести слова «highly likely», у него заплетался язык.
Формулировку «highly likely», которая была озвучена Терезой Мэй в обвинениях в адрес России относительно отравления Скрипалей, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС смог выговорить лишь с четвертой попытки.
Каждый раз, когда председатель Европейской Комиссии пытался произнести слова «highly likely», у него заплетался язык.
Английская фраза «highly likely» на русский язык переводится, как «весьма вероятно». «Highly likely» — это по сути единственное, чем руководствуется Лондон, а теперь еще и Брюссель, предъявляя России более чем серьезные обвинения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила фразу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с заклинанием против Российской Федерации.
«#HighlyLiklyRussia. Ну какой пиарщик такое придумает! Только уровня Терезы Мэй. ХайлиЛайклиРаша — есть такое заклинание», — написала она на своей странице в Facebook.
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