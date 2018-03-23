Юнкер только с четвертой попытки смог выговорить «заклинание» Мэй «highly likely»

Каждый раз, когда председатель Европейской Комиссии пытался произнести слова «highly likely», у него заплетался язык.

Каждый раз, когда председатель Европейской Комиссии пытался произнести слова «highly likely», у него заплетался язык.

Английская фраза «highly likely» на русский язык переводится, как «весьма вероятно». «Highly likely» — это по сути единственное, чем руководствуется Лондон, а теперь еще и Брюссель , предъявляя России более чем серьезные обвинения.

«#HighlyLiklyRussia. Ну какой пиарщик такое придумает! Только уровня Терезы Мэй. ХайлиЛайклиРаша — есть такое заклинание», — написала она на своей странице в Facebook.