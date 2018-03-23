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Сергей Удальцов: Почему вырос рейтинг Путина в Москве
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Сергей Удальцов: Почему вырос рейтинг Путина в Москве 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Как мы помним, в сентябре 2017 года на муниципальных выборах в Москве депутатами стали около 200 представителей либеральной оппозиции. Многие СМИ тогда писали чуть ли не о триумфе либералов в столице. В некоторых муниципальных советах эти оппозиционеры даже получили большинство (Красносельский, Якиманка, Зюзино, Ломоносовский и другие). Прошло полгода, состоялись выборы президента. И что же мы видим?
Если в 2012 году в Москве за Владимира Путина на президентских выборах проголосовали 46,95% избирателей, то в этом году его результат вырос до 70,88%. Самое интересное, что существенный рост голосов за Путина наблюдался и в районах, где муниципальные советы контролируют либеральные оппозиционеры: Красносельский (где верховодит Илья Яшин) — 68,72% вместо 44,46% в 2012-м году, Якиманка — 64,41% вместо 41,18%, Ломоносовский — 65,08% вместо 40,38%, Зюзино — 69,94% вместо 46,38% и так далее.
Конечно, в целом эти выборы не были конкурентными и честными. Но в Москве явных нарушений было меньше в силу масштабного контроля на избирательных участках со стороны общественности, поэтому вышеуказанные тенденции реально имеют место. Думаю, во многом это связано с тем, что наши либеральные мундепы за последние полгода навыдвигали столько безумных «инициатив», что у многих москвичей на этом фоне реально появилось желание проголосовать за Путина.
Сразу вспоминается инициатива депутатов района Якиманки о демонтаже памятника Ленину на Калужской площади, поддержанная новоявленным партнером Ксении Собчак. Или предложение депутата Владимира Калинина (район «Ломоносовский») не праздновать День Победы, потому что это «пустое мероприятие»
Да и в самом «оппозиционном» районе «Красносельский» Илья Яшин больше занимается агрессивным самопиаром и проводит непонятные акции, вместо того, чтобы заниматься конкретной помощью жителям. И это вызывает у многих раздражение.
Таким образом, полгода пребывания либералов в муниципалитетах явно привели к дискредитации самого понятия «оппозиция» в глазах значительного количества москвичей. Все это говорит о том, что на предстоящих выборах мэра настоящей оппозиции необходимо выдвинуть повестку, которая реально заинтересует москвичей, а не будет отталкивать, как в случае с либеральными любителями сносить памятники…
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