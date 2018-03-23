Глава МИД Сербии: Я предупреждал Вучича, что Запад нас обманывает

«Бомбами они оторвали Косово от Сербии , и сейчас нам говорят, что этот вопрос закрыт», — подчеркнул министр, добавив: «Я неоднократно говорил Александру Вучичу , что Запад все эти годы пытался обмануть Сербию и что наше признание независимости Косово — единственное, что ему интересно».

Ивица Дачич обратился к коллективному Западу, призвав его лидеров помнить, что в мире существуют и другие центры силы.

"Эти границы (Косово) для них (на Западе) святые, и они молчат, когда Эди Рама (премьер-министр Албании ) в своих заявлениях перекраивает территории Сербии и Македонии . Необходимо им сказать: Господа с Запада, вы не одни такие, существует еще большая часть мира, где не признают независимости Косово. Мы можем к ней обратиться. А вы до настоящего времени сидели с нами за одним столом и лгали нам, глядя прямо в глаза", — указал политик.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич также заявил на этой неделе, что в США провел ряд «тяжелых и упорных встреч» по вопросу косовского урегулирования.

"Мы ведем переговоры не только с албанцами, а еще и с теми, кто создавал независимое Косово", — подчеркнул сербский лидер, отметив, что «западные силы твердо отстаивают независимость края».

Между тем сербской издание «Информер» опубликовало сегодня материал, в котором приведены факты того, что Запад намерен требовать от Белграда беспрепятственного вхождения Косово в ООН , угрожая в противном случае заблокировать процесс интеграции Сербии в ЕС и не препятствовать силовому захвату косоварами северной территории края, населенной преимущественно сербами. При этом журналисты считают, что Вашингтон и Брюссель больше не будут выбирать средства для решения «косовского вопроса».

"Американцы пообещали Приштине вхождение в ООН и сейчас начали невиданное давление на Белград", — рассказал изданию неназванный источник в дипломатическом корпусе данного балканского государства.