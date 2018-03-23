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Анну Хилькевич с ребенком «захватил жесточайший вирус»
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Анну Хилькевич с ребенком «захватил жесточайший вирус» 

WomanHit.ru 33 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Сегодня звезда комедийного сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич сообщила своим подписчикам тревожную новость. По словам артистки, их с маленькой дочерью Арианной «захватил жесточайший вирус». Молодая мама призналась, что так плохо ей и ее малышке не было еще никогда.
«Лайф публикаций, сторис размещать не буду, дабы не пугать вас, а соответственно не рушить мою психику вероятными комментариями (видели бы вы сейчас меня)» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она на личной странице в «Инстаграме». К счастью, отмечает Анна, всю работу получилось перенести, ей помогают мама и муж. Также знаменитость объявила о том, что недавно начала вести блог своей дочери в «Инстаграме»: «Судьбу этого аккаунта вершить нам вместе а если серьезно, то пожалуйста, пожелайте нам с Ри скорейшего выздоровления… ваша сила и поддержка чувствуется даже через экран телефона».
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