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Сергей Овчинников совершит обход территории от улицы 8 Марта до Планетной
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Сергей Овчинников совершит обход территории от улицы 8 Марта до Планетной 

Управа района Аэропорт города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Глава управы Аэропорта Сергей Овчинников совершит очередной обход территории района в субботу, 24 марта. Присоединиться к мероприятию могут все желающие жители района.
— Мною принято решение провести субботний обход по кварталу в границах улиц 8 Марта, Коккинаки и Планетной. Вместе с жителями мы оценим уборку территории от снега и работу дворников, — поделился Сергей Овчинников.
Помимо этого глава управы обсудит с активистами вопросы парковки, установки шлагбаумов, организации внутридворового дорожного движения, а также оборудования дополнительных парковочных мест.
Начало обхода — во дворе дома 15 по улице 8 Марта в 11.00. (мю)
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