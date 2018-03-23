Сергей Овчинников совершит обход территории от улицы 8 Марта до Планетной

Глава управы Аэропорта Сергей Овчинников совершит очередной обход территории района в субботу, 24 марта. Присоединиться к мероприятию могут все желающие жители района.

— Мною принято решение провести субботний обход по кварталу в границах улиц 8 Марта, Коккинаки и Планетной. Вместе с жителями мы оценим уборку территории от снега и работу дворников, — поделился Сергей Овчинников.

Помимо этого глава управы обсудит с активистами вопросы парковки, установки шлагбаумов, организации внутридворового дорожного движения, а также оборудования дополнительных парковочных мест.

Начало обхода — во дворе дома 15 по улице 8 Марта в 11.00. (мю)