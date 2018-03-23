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Настя Каменских кардинально сменила имидж к весне
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Настя Каменских кардинально сменила имидж к весне 

Лиза 35 минут назад
Фото: Лиза
@kamenskuxНастя Каменских кардинально сменила имидж к веснеНастя Каменских (30), которая вот уже который год не изменяет имиджу жгучей брюнетки, решилась на кардинальные перемены образа. В новом клипе девушка предстала в необычном для себя амплуа — с копной белых волос. Как призналась сама Анастасия, перекрашивать свои кудри в светлый цвет она не стала. Ради образа в клипе девушка решила не жертвовать здоровьем своих волос и надела парик.
Кадр из клипа «Дай мне»
Поклонники артистки к эксперименту отнеслись с заинтересованностью, но без энтузиазма и поспешили отговаривать Анастасию от подобных перемен в будущем: «Растеряла свою изюминку, стала как все», «Не пойму, то ли Кардашьян, то ли Пелагея», «Настя, только не красьте свои кудряшки в жизни, пожалуйста, у вас такие красивые волосы!», «В качестве эксперимента сойдет».
Кадр из клипа «Дай мне»
Читай также о том, как Настя Каменских рассказала, что ей приходится есть ради стройной фигуры.
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