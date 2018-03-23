Посольство в Испании считает обвинения Запада в адрес РФ «охотой на ведьм»

"Сегодня, как в темные времена инквизиции, ведется «охота на ведьм», Россия обвиняется во всех грехах, и создаются новые нетленные догмы. Похоже, что вместо плюрализма мнений, краеугольного камня европейской цивилизации, мир снова должен иметь единственную точку зрения, одновременно политически корректную", — сообщается в заявлении посольства.

По мнению дипломатов, «западные правительства вместе с газетами ожидают от своих „противников“ — российских СМИ… раскаяния и признания ошибок и лжи», как католическая церковь в 17 столетии ждала от Галилео Галилея признания ошибочности его гелиоцентрической теории. «Можем ли мы сказать, что… заявления Галилея были „фальшивыми новостями“, противоречащим официальным критериям?» — отмечается в заявлении.

Посольство подчеркивает, что феномен «фейковых новостей» — это серьезная угроза, «но когда материалы не имеют реальных доказательств и основаны на сомнительных исследованиях…, они становятся дезинформацией».

"Даже в инквизиционных процессах были правила, по крайней мере, признание обвиняемого было необходимым, а не только необоснованные доносы. Но сейчас достаточно провозгласить вслух, что «Россия виновата» и несчастны те, кто в этом сомневается!" — отмечает посольство.

Испанские власти ранее заявляли, что у них есть информация, что сообщения в поддержку независимости Каталонии распространялись в соцсетях с территорий России и Венесуэлы , поскольку был зафиксирован «подозрительный трафик». При этом они подчеркивали, что не имеют данных, что за этим стоят российские власти.

При этом испанские СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых обвинили некоторые российские СМИ, в том числе телеканал RT агентство Sputnik , в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких «аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании». Кроме того, испанские СМИ также заявляли о поддержке сторонников независимости некими «русскими хакерами».

Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , «особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании».