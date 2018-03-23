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Посольство в Испании считает обвинения Запада в адрес РФ «охотой на ведьм»
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Посольство в Испании считает обвинения Запада в адрес РФ «охотой на ведьм» 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Посольство России в Испании сравнило современные времена и звучащие в адрес Москвы и российских СМИ обвинения с «темными временами инквизиции» в Европе, когда католическая церковь вступила в конфликт с ученым Галилео Галилеем из-за его гелиоцентрической теории.
"Сегодня, как в темные времена инквизиции, ведется «охота на ведьм», Россия обвиняется во всех грехах, и создаются новые нетленные догмы. Похоже, что вместо плюрализма мнений, краеугольного камня европейской цивилизации, мир снова должен иметь единственную точку зрения, одновременно политически корректную", — сообщается в заявлении посольства.
По мнению дипломатов, «западные правительства вместе с газетами ожидают от своих „противников“ — российских СМИ… раскаяния и признания ошибок и лжи», как католическая церковь в 17 столетии ждала от Галилео Галилея признания ошибочности его гелиоцентрической теории. «Можем ли мы сказать, что… заявления Галилея были „фальшивыми новостями“, противоречащим официальным критериям?» — отмечается в заявлении.
Посольство подчеркивает, что феномен «фейковых новостей» — это серьезная угроза, «но когда материалы не имеют реальных доказательств и основаны на сомнительных исследованиях…, они становятся дезинформацией».
"Даже в инквизиционных процессах были правила, по крайней мере, признание обвиняемого было необходимым, а не только необоснованные доносы. Но сейчас достаточно провозгласить вслух, что «Россия виновата» и несчастны те, кто в этом сомневается!" — отмечает посольство.
Испанские власти ранее заявляли, что у них есть информация, что сообщения в поддержку независимости Каталонии распространялись в соцсетях с территорий России и Венесуэлы, поскольку был зафиксирован «подозрительный трафик». При этом они подчеркивали, что не имеют данных, что за этим стоят российские власти.
При этом испанские СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых обвинили некоторые российские СМИ, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких «аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании». Кроме того, испанские СМИ также заявляли о поддержке сторонников независимости некими «русскими хакерами».
Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании».
Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции.
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