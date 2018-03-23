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Подопечные социального центра района узнали о знаменательных датах марта
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Подопечные социального центра района узнали о знаменательных датах марта 

Управа района Якиманка 39 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Таганский» филиал «Якиманка» организовали 23 марта лекцию по знаменательным датам марта.
— Мероприятие провел сотрудник библиотеки №13 имени Николая Чернышевского. Он рассказал пришедшим о писателях-юбилярах марта и апреля, — пояснила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная.
Например, в марте 105 лет могло бы исполниться детскому поэту Сергею Михалкову, в апреле 215 лет пройдет со дня рождения Козьмы Пруткова.
Посетители узнали подробности из жизни писателей и подискутировали на тему их произведений.
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