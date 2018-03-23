Подопечные социального центра района узнали о знаменательных датах марта

Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Таганский» филиал «Якиманка» организовали 23 марта лекцию по знаменательным датам марта.

— Мероприятие провел сотрудник библиотеки №13 имени Николая Чернышевского . Он рассказал пришедшим о писателях-юбилярах марта и апреля, — пояснила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная

Например, в марте 105 лет могло бы исполниться детскому поэту Сергею Михалкову , в апреле 215 лет пройдет со дня рождения Козьмы Пруткова.

Посетители узнали подробности из жизни писателей и подискутировали на тему их произведений.