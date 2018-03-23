Почему вам непременно стоит отправиться в Антарктиду

Антарктида — самый малоизученный континент мира. О его существовании догадывались давно. Еще Аристотель высказывал гипотезу о том, что на юге есть нечто, что уравновешивает север. Но неопровержимо существование Белого континента доказала экспедиция Лазарева и Беллинсгаузена только в 1820 году. Им потребовалось больше трех лет, чтобы добраться до берегов Антарктиды, а потом еще три года, чтобы вернуться домой в Кронштадт . Сегодня мир становится все меньше и меньше, почти в любую точку планеты можно попасть за 48 часов.

И тем более удивительно, что наш стремительно уменьшающийся мир сохранил Белый континент в абсолютно девственном состоянии — ровно таким, каким он был 100, 200 и 1000 лет назад. В Антарктике запрещено добывать, качать, производить, сливать и т.д. Это единственная земля, которая не принадлежит ни одной стране мира. Британцы со свойственными им смешными имперскими амбициями периодически заявляют о желании распространить свой суверенитет на часть Антарктиды, но я очень надеюсь, что русские, китайцы и американцы никогда не дадут им этого сделать.

Антарктику ежегодно посещают 40 тыс. человек, большинство из них доставляют комфортные круизные теплоходы. В момент, когда вы читаете эти строки, в антарктических водах единовременно находится порядка 30 круизных лайнеров, а в 2018–2019 годах со стапелей сойдут еще более 20 судов. Мода на экотуризм растет, на ранее очень небольшой и закрытый рынок антарктических круизов для богатых людей ворвались любознательные китайцы, сразу ставшие большими и важными клиентами на этом направлении.

Я уверен, что несмотря на профессионализм экипажей теплоходов, которые делают все для сохранения вод и берегов Антарктики в первозданном виде, все равно в какой-то момент количественные изменения перейдут в качественные и Антарктика изменится. Когда в ее водах 30 кораблей (за десятидневное путешествие я встретил в прямой видимости четыре судна), что будет при удвоении флота — считайте сами.

Дорога на юг Короткий четырехчасовой перелет Москва — Лондон, затем 13 часов Лондон — Буэнос-Айрес , ночная остановка в этом комфортном и уютном, как домашние тапки, городе, затем 3,5-часовой полет в самую южную точку цивилизации — порт Ушуайю. Ушуайя чем-то напомнила мне Рейкьявик , только раз в 10 менее ухоженный. Морской порт, контейнеры, склады, цветные облезлые двухэтажные домики, куча бомжеватых бэкпекеров, собирающихся в походы по горным хребтам, окружающим залив. Аптеки, мини-маркеты, кошмарные сувенирные лавки, магазины с одеждой для походов, пивнушки с отличным местным пивом «Бигль», крабы на закуску, а также «тот самый» чилийский сибас. Еда совсем не изысканная, все свежее и приготовлено очень просто, если не сказать, что грубо.

Главная достопримечательность города — громадная историческая тюрьма (правительство Аргентины хотело развивать порт при помощи «откинувшихся» зэков). Но почему-то после отсидки все зэки опять стремились в Буэнос-Айрес, где их ждали танго, вино, подельники и любимая работа.

Вольные люди тоже не слишком хотели жить рядом с громадной тюрьмой на краю света. В результате аргентинское правительство догадалось закрыть тюрьму и ввести благоприятный экономический режим для производителей электроники. С этого момента процесс пошел — с 80-х годов тут открыли сборочные производства стиральных машин, холодильников, телевизоров и т.д.

"Ревущие широты"

Но вот я на борту 113-метрового круизного судна Silver Explorer. Семь палуб, лекционный зал, библиотека, бар, ресторан, спортзал, сауна, открытая палуба с шезлонгами и джакузи, сигарная комната, 130 человек пассажиров и столько же команды. Кстати, на этом судне капитан — женщина, да еще из немецкой Швейцарии . Средний возраст пассажиров круиза ближе к 70 годам, наша молодая русская компания с семью детьми от шести до 16 лет лет ломала все стереотипы. Пожилые немецкие и американские пары не стесняясь изучали нас за ужином, позднее мы примерно с такими же лицами изучали жизнь пингвинов, когда высаживались на берег. Но обо всем по порядку.

Отход из Ушуайи был отложен на одну ночь — в проливе Дрейка бушевал шторм и капитан решила переждать его в порту. Путь к берегу Антарктики лежит через пролив Бигль (шесть-восемь часов), затем выход в пролив Дрейка (48 часов), и потом, на третьи сутки пути, вы прибываете к отрогу Антарктического полуострова. Далее круиз проходит вдоль антарктического побережья, которое открывается только на летний сезон — когда нет снега и льда.

В 7 утра теплоход вышел из порта в пролив Бигля. Пролив узок и красив, видны оба берега, светит солнце, вокруг необыкновенные суровые южные красоты. Море синее, но с каждым часом от него все сильнее веет антарктическим холодом. И вдруг, когда все уже расслабились, пригрелись на ярком солнце и напились вина вприглядку с синими морскими волнами, судно дрогнуло, палуба заходила под ногами, засвистел стальной океанский ветер и мы вышли в пролив Дрейка.

Буквально сразу мы поняли, почему эти широты называют «ревущие 40-е». Дело в том, что хребты Анд с одной стороны и Антарктический полуостров с другой стороны пролива образуют вселенскую воронку шириной 1000 км, в которую всем напором вваливается западный ветер. Помимо ветра в этом месте встречаются два океана — Тихий и Атлантический.

Именно ветры 50–60 узлов в час и девятиметровые волны «ревущих 40-х широт» были основной причиной того, что люди смогли добраться до берегов Антарктики лишь в 1820 году, когда на планете уже не осталось других белых пятен.

При шестиметровых волнах вы взлетаете вверх, испытываете миллисекунду невесомости и тут же камнем падаете вниз. Затем в нижней точке, как только все ваши внутренности встали на положенные им места, тело наливается тяжестью, и вас с ускорением начинает толкать вверх до точки невесомости. И так двое суток.

Я принадлежу к жадному меньшинству, которое никогда не расстается со своей пищей — уж если что-то попало в мой желудочно-кишечный тракт, то оно идет по строго определенному природой маршруту. А вот многих пассажиров ждали двое суток полной детоксикации. Медицина шагнула далеко вперед, и есть эффективные средства от укачивания, но у них ужасные побочные эффекты. Во-первых, дикая сонливость, во-вторых, почему-то временно садится острота зрения и вы с трудом читаете свой телефон. Так что спать и плохо видеть или два дня в туалете — нужно определяться.

Крепких людей ждут лишь два испытания: при сильной качке тяжело попадать горлышком бутылки в бокал и тяжело спать ночью, поскольку вы все время скатываетесь с кровати. К тому же очень мешают посторонние шумы летающих по каюте вещей и хлопающих дверей шкафов.

С гидом по Антарктике

Пролетело двое суток, и перед нами из океана предстает берег Антарктического континента. Программа круиза построена следующим образом: ежедневно вас возят в две экспедиции продолжительностью полтора-два часа каждая. Первая экспедиция рано утром, вторая — после обеда.

Пять дней судно движется вдоль побережья Антарктики, вас ждут около десяти экскурсий. Какие-то связаны с высадкой на берег, какие-то — исключительно морские, где вы будете пересаживаться на «зодиаки» (резиновые лодки — прим. ТАСС ). Все экспедиции ведет специальная экспедиционная команда судна, в нее входят специалисты в области биологи, орнитологи, геологи, историки. Квалификация и опыт этих людей достойны уважения — рядом с вами во время экспедиций будут сенкевичи и дроздовы. Они отвечают терпеливо на все вопросы, даже на самые глупые, при этом вы понимаете, что до вас их уже задавали много раз.

Из всех экспедиций мне наиболее ярко запомнились две: самая первая, поскольку это был мой первый шаг на новом континенте, а затем экспедиция на «зодиаке» по сказочному заливу под названием Paradise Harbour (Райская Гавань). Не то чтобы остальные экспедиции были менее интересными. Просто когда их две в день на протяжении шести дней, они сливаются в один яркий фильм, который потом тяжело разделить на отдельные эпизоды.

Когда вам начинает казаться, что следующую утреннюю экскурсию можно пропустить и поспать лишний час, в этот момент теплоход поворачивает в сторону Ушуайи и отправляется в обратный путь. Десять дней круиза — это ровно столько, сколько надо. Слышал, что есть круизы по 20 дней, но это для людей с очень созерцательным настроем. Для современных активных людей это слишком долго.

Жители Антарктики

Первый выход на сушу мы совершили на третий день после отплытия, когда теплоход бросил якорь у побережья Антарктики примерно в миле от берега. Укомплектовавшись куртками, штанами, сапогами, затем спасательными жилетами и поверх этого камерами и биноклями, тяжело перевалившись через борт «зодиака», мы мчимся в первую экспедицию. Приближаясь к берегу мы видим, что все белые точки на берегу — это пингвины, а два бревна на пляже — это морские слоны, а вместе с этими открытиями по носу наотмашь бьет жуткий запах свинофермы. Глава экспедиции улыбается — пингвины. Сотни, если не тысячи лет, колонии пингвинов не меняли свое местоположение. Зимний снег и его летнее таяние хоть как-то обеспечивает гигиену побережья, но запах пингвинов ужасен. Когда ветер дует с берега, даже находясь в море, до вас доносится этот смрад.

Обитатели Антарктики не едят друг друга, а точнее они все едят криль, а не друг друга. Поэтому пингвины, морские слоны, тюлени и киты никого не боятся, пингвины сами подходят к вам, тюлени просто лениво лежат — главное не совершать резких движений и не становиться между ними и морем, этого тюлени не выносят. Доверчивость животного мира вызывает странное чувство, вы ощущаете себя в этаком Эдеме, невинность и доверчивость окружающего мира поражает. Мы рассматриваем пингвинов с интересом и умилением (как те самые пожилые туристы, которые изучали нас), пингвины также смотрят на нас, подходят, щипают за штаны и ботинки. Пингвины, вопреки нашим ожиданиям, вовсе не такие милые создания — они проводят свою жизнь в постоянных междоусобных драках, перерыв они делают только на спаривание и охоту.

Киты, которых чуть не истребили к 80-м годам XX века, сегодня являются полноправными королями Антарктики. То тут, то там видны их спины, слышны шумные «ф-ф-ф» их фонтанов. Эти гиганты не боятся судов, они очень любопытны и непредсказуемы. Спина кита мелькает прямо перед вами, а через 10 секунд кит появляется по другому борту судна.

Сегодня сложно себе представить, как могла подняться рука человека на этих прекрасных, но беззащитных исполинов. Во время высадки наших экспедиций на берег мы видели скелеты китов. Дело в том, что Антарктика практически стерильна — из-за суровых температур микробы и бактерии здесь не выживают. Останки китов, брошенные на берегу, спустя 100 лет выглядят так, как будто эта кровавая бойня произошла вчера. Они не гниют, оставаясь вечным укором самой хищной и безжалостной форме жизни Земли, которая по иронии называет себя «разумной». Пару раз нам встречались брошенные деревянные шлюпки китобойных судов. По заверениям гидов, этим шлюпкам около 100 лет, а дерево до сих пор не сгнило и даже не поросло плесенью.

Айсберги — вечные странники Антарктики. На них уютно устраиваются тюлени, они качаются на небольших айсбергах по волнам, как на надувных матрасах. Приближение лодки с людьми заставляет их лишь лениво поднять голову, никакого беспокойства они не испытывают — зевают, переворачиваются на другой бок и дальше спят.

В общем, пингвины, киты и тюлени станут вашими спутниками во время путешествия. На пятый день на крики «Киты, киты!», уже никто особо не реагирует, тюлени тоже не удивляют, а пингвины начинают немного раздражать, поскольку они всегда кричат и путаются под ногами.

Главный источник приключений

Несмотря на пятизвездочный комфортный быт и сервис, которые на лайнере идеальны, в Арктике всегда есть место приключению. И главный источник приключений — это погода. Она может измениться каждую минуту. Во время одной из экспедиций, поднялся ураганный ветер с волнами, и часть экспедиционной команды осталась на берегу. Девять человек просто не могли добраться на «зодиаке» до судна, а если бы добрались, их бы разбило о борт судна. А если бы не разбило, то лебедка не смогла бы поднять «зодиак» на борт — он просто взлетел бы как воздушный змей, как только его приподняли с воды.

Эти девять человек провели на берегу почти сутки, пока не утихла погода, а судно вынуждено было отойти от берега и дрейфовать. Хорошо, что экспедиционная команда всегда имеет с собой запас воды, еды и теплых вещей. Причем, в такие ситуации попадают не только подготовленные моряки — год назад такая же ситуация была с участием пассажиров. Запас воды и провианта стали брать именно после случая, когда несчастные немецкие пенсионеры просидели в камнях на берегу сутки. У одного из них был диабет, а из провизии — три карамельки на всех.

Когда по возвращении друзья спрашивали меня, как я съездил, я всем отвечаю, что, наверное, это было одно из лучших путешествий в жизни. Ждите следующей нашей зимы, когда там будет лето, бросайте все и езжайте.