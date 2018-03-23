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Прокуратура назвала выпуск мороженого «Бедный еврей» недопустимым
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Прокуратура назвала выпуск мороженого «Бедный еврей» недопустимым 

Казанский репортер 41 минуту назад
Фото: Казанский репортер
Прокуратура Набережных Челнов по итогам проверки фабрики мороженого «Славица» вынесла руководству предостережение. Проверка проводилась в связи с появлением в линейке товаров фабрики мороженого «Бедный еврей» с использованием в упаковке атрибутики Израиля. В прокуратуре считают, что подобные случаи недопустимы. О результате проверки пишет «Татар-информ» со ссылкой на представителей пресс-службы надзорного органа. О выпуске мороженого и общественной критике «Бедного еврея» редакция «Казанского репортера» писала чуть раньше.
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