Чехол для одежды своими руками

Вам потребуется:

хлопчатобумажная ткань, застежки-молнии: 1х длиной 100 см и 1х длиной 22 см, флизелин Decovil, готовая косая бейка длиной ок. 2,80 м, сантиметровая лента, портновские булавки, ножницы, масштабная и длинная линейки, нитки

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Шаг 1 Для чехла выкроить из ткани деталь размером 120 х 100 см. Размер чехла в готовом виде — ок. 60 х 100 см. Для кармана выкроить из ткани прямоугольник размером 26 х 19 см.

Шаг 2 Отделка концов застежки-молнии длиной 22 см: из ткани выкроить 2 детали размером по ок. 2,5 х 5 см. Детали сложить пополам и приколоть к застежке-молнии вверху и внизу, обогнув концы.

Шаг 3 Детали из ткани на концах застежки-молнии притачать в край.

Шаг 4 От верхнего продольного среза кармана отрезать полосу шириной ок. 4 см. Нижний продольный срез полосы и верхний продольный срез кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Застежку-молнию длиной 22 см притачать вдоль краев полосы и кармана так, чтобы зубчики были видны.

Шаг 5 Все срезы кармана окантовать готовой косой бейкой. Сначала бейку разложить плоско и отвернуть один продольный срез. Бейку приколоть к одному срезу кармана лицевой стороной к лицевой стороне и притачать, прокладывая строчку по сгибу.

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Шаг 6 На уголке закончить строчку, не доходя 1 см до него. Конец шва закрепить. Бейку приколоть к уголку, сложить, как показано на фото, и притачать далее к другому срезу кармана.

Шаг 7 Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть, заложив в складку на уголках. Карман приколоть к чехлу посередине на расстоянии 15 см от верхнего среза, притачать по контуру в край, прихватив внутренний край бейки.

Шаг 8 Для ручек из флизелина Decovil выкроить 2 детали размером по 26 х 1,9 см, от готовой косой бейки отрезать 4 отрезка длиной по 26 см. Флизелин Decovil приутюжить к двум бейкам посредине с изнаночной стороны.

Шаг 9 По одной дублированной и не дублированной прокладкой бейке сложить вместе и стачать вдоль продольных краев в край.

Шаг 10 Концы застежки-молнии длиной 100 см отделать так же, как описано в шагах 2 и 3. Чехол сложить пополам, вертикальные срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Вдоль краев притачать застежку-молнию.

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Шаг 11 Верхние и нижние срезы чехла сколоть, при этом приколоть посредине ручки. Срезы стачать, прихватив ручки.

Шаг 12 Косые бейки разложить плоско и у каждой отвернуть один продольный срез. Бейки приколоть к верхнему и нижнему срезам чехла лицевой стороной к лицевой стороне.

Шаг 13 Бейки притачать к срезам, прокладывая строчки по сгибу.

Шаг 14 Бейки отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть, приколоть и притачать в край.

Шаг 15 Каждую ручку отвернуть вверх и притачать к верхнему/нижнему краю чехла в край.

В накладном кармане с молнией можно разместить разные мелочи: украшения, носки или платки.

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Советы по хранению одежды · Вещи из таких деликатных материалов, как шелк, шерсть, кожа, требуют особого внимания. Чехол защитит их от солнечных лучей и запахов.

· Дополнительно используйте средства от моли или ароматические саше.

· Металлические пуговицы/кнопки нужно обернуть шелковой бумагой, застежки-молнии закрыть. Это поможет избежать отпечатков, изменений цвета или вытянутых нитей.