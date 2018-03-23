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Чехол для одежды своими руками
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Чехол для одежды своими руками 

BurdaStyle.ru 42 минуты назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
хлопчатобумажная ткань, застежки-молнии: 1х длиной 100 см и 1х длиной 22 см, флизелин Decovil, готовая косая бейка длиной ок. 2,80 м, сантиметровая лента, портновские булавки, ножницы, масштабная и длинная линейки, нитки
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Шаг 1  Для чехла выкроить из ткани деталь размером 120 х 100 см. Размер чехла в готовом виде — ок. 60 х 100 см. Для кармана выкроить из ткани прямоугольник размером 26 х 19 см.
Шаг 2  Отделка концов застежки-молнии длиной 22 см: из ткани выкроить 2 детали размером по ок. 2,5 х 5 см. Детали сложить пополам и приколоть к застежке-молнии вверху и внизу, обогнув концы.
Шаг 3  Детали из ткани на концах застежки-молнии притачать в край.
Шаг 4  От верхнего продольного среза кармана отрезать полосу шириной ок. 4 см. Нижний продольный срез полосы и верхний продольный срез кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Застежку-молнию длиной 22 см притачать вдоль краев полосы и кармана так, чтобы зубчики были видны.
Шаг 5  Все срезы кармана окантовать готовой косой бейкой. Сначала бейку разложить плоско и отвернуть один продольный срез. Бейку приколоть к одному срезу кармана лицевой стороной к лицевой стороне и притачать, прокладывая строчку по сгибу.
Как пришить косую бейку: 3 способа
Шаг 6  На уголке закончить строчку, не доходя 1 см до него. Конец шва закрепить. Бейку приколоть к уголку, сложить, как показано на фото, и притачать далее к другому срезу кармана.
Шаг 7  Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть, заложив в складку на уголках. Карман приколоть к чехлу посередине на расстоянии 15 см от верхнего среза, притачать по контуру в край, прихватив внутренний край бейки.
Шаг 8  Для ручек из флизелина Decovil выкроить 2 детали размером по 26 х 1,9 см, от готовой косой бейки отрезать 4 отрезка длиной по 26 см. Флизелин Decovil приутюжить к двум бейкам посредине с изнаночной стороны.
Шаг 9  По одной дублированной и не дублированной прокладкой бейке сложить вместе и стачать вдоль продольных краев в край.
Шаг 10  Концы застежки-молнии длиной 100 см отделать так же, как описано в шагах 2 и 3. Чехол сложить пополам, вертикальные срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Вдоль краев притачать застежку-молнию.
Чехол для планшета своими руками: мастер-класс
Шаг 11  Верхние и нижние срезы чехла сколоть, при этом приколоть посредине ручки. Срезы стачать, прихватив ручки.
Шаг 12  Косые бейки разложить плоско и у каждой отвернуть один продольный срез. Бейки приколоть к верхнему и нижнему срезам чехла лицевой стороной к лицевой стороне.
Шаг 13  Бейки притачать к срезам, прокладывая строчки по сгибу.
Шаг 14  Бейки отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть, приколоть и притачать в край.
Шаг 15  Каждую ручку отвернуть вверх и притачать к верхнему/нижнему краю чехла в край.
В накладном кармане с молнией можно разместить разные мелочи: украшения, носки или платки.
Идеи для хранения: органайзеры на любой случай и вкус
Советы по хранению одежды · Вещи из таких деликатных материалов, как шелк, шерсть, кожа, требуют особого внимания. Чехол защитит их от солнечных лучей и запахов.
· Дополнительно используйте средства от моли или ароматические саше.
· Металлические пуговицы/кнопки нужно обернуть шелковой бумагой, застежки-молнии закрыть. Это поможет избежать отпечатков, изменений цвета или вытянутых нитей.
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