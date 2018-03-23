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«Ломать — не строить». Писатель Иванов вступился за екатеринбургскую телебашню
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«Ломать — не строить». Писатель Иванов вступился за екатеринбургскую телебашню 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Недавно (час назад) разговаривал с Дмитрием Карасюком. И он сказал очень правильные вещи. Он сказал, что нет ни одного логического аргумента, по которому башню надо оставить, в то же время сносить ее — просто ужасно жалко. Ломать, мне кажется, не строить. Я в этом случае согласен с Дмитрием Карасюком», — сказал Алексей Иванов.
Напомним, демонтаж телебашни запланирован на завтра, 24 апреля. Накануне в Екатеринбурге прошел митинг против сноса телебашни. Участие в нем приняли порядка 1 тысячи человек. Сегодня несколько горожан залезли на телебашню, водрузили там российский триколор и отказывались спускаться. В итоге, смельчакам все-таки пришлось спуститься, поскольку они замерзли, их сразу же увезли в полицейский участок.
Добавим, что на месте телебашни УГМК планирует построить ледовую арену. На этой неделе был презентован проект спортивного объекта, однако и здесь не обошлось без скандала. Накануне презентации проекта на пресс-конференции с участием генерального директора компании Андрея Козицына, глава пиар-блока компании пытался вырвать микрофон у журналиста, спросившего про ледовую арену. По мнению руководителя пресс-службы «медников», вопрос про ледовую арену не относился к теме пресс-конференции — «Итоги сезона ХК „Автомобилист“.
Фото: Yuliya Zaytseva, CC BY-SA 4.0.
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