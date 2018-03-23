В Департаменте природопользования Москвы прошло заседание коллегии, посвященное результатам деятельности Управления государственного экологического контроля в 2017 году

Управление государственного экологического контроля осуществляет 8 собственных видов контрольно-надзорных полномочий субъекта Российской Федерации и 2 вида государственного надзора (федеральный охотничий надзор и федеральный надзор в области охраны и использования объектов животного мира), переданных для реализации Российской Федерацией.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 253 миллиона 344 тысячи рублей, из них сумма штрафных санкций, примененных по результатам плановых и внеплановых проверок, составила 41 миллион 801 тысяча рублей. В 2017 году было оплачено штрафных санкций на сумму 162 миллиона 933 тысячи рублей, в среднем взыскиваемость штрафов составила 74%.

В 2017 году Управлением было проведено более 19 тысяч мероприятий по контролю (надзору). При этом около 70% контрольно-надзорных мероприятий приходится на мероприятия по соблюдению требований законодательства в области защиты зеленых насаждений.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 250 нарушений требований Правил содержания зеленых насаждений. Общая сумма штрафных санкций, примененных к подрядным организациям, составила более 59 миллионов рублей.

Проводимые мероприятия связаны с рассмотрением обращений граждан, юридических лиц, поступающих в Департамент, в том числе и через Единую справочную службу города Москвы , портал «Наш город». За 2017 год должностными лицами Департамента рассмотрено более 24 тысяч обращений, из них порядка 4 тысяч обращений поступило в Единую справочную службу города Москвы, около 2,5 тысяч — на портал «Наш город».

В 2017 году проведено 400 плановых проверок. Выявлением нарушений природоохранного законодательства завершилось 77% фактически проведенных плановых проверок. В 2017 году инспекторским составом Департамента было проведено 19046 мероприятий без взаимодействия с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, из них около 14 000 — в рамках контроля за защитой зеленых насаждений.

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторами Департамента выявлено 1584 нарушения. По фактам выявленных нарушений составлено 1768 протоколов об административном правонарушении.

Департаментом организована и проводится постоянная работа в области контроля за оборотом объектов животного мира и полученной из них продукции (дериватов) на территории города Москвы, в том числе особо охраняемых видов.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2017 году 99 объектов животного мира явились предметами административных правонарушений, из них на 92 объекта животного мира наложен арест, 7 объектов животного мира изъято.

За истекший период 2017 года проведено более 50 контрольных мероприятий, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, материалы направлены для рассмотрения в судебные органы.

Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы