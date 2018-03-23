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В «Шереметьево» у молодой пары изъяли марихуану
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В «Шереметьево» у молодой пары изъяли марихуану 

Мир24 46 минут назад
Фото: Мир24
В аэропорту «Шереметьево» у молодой пары, прилетевшей с индийского Гоа, изъяли наркотические средства, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.
«В аэропорту «Шереметьево» на «зеленом» коридоре сотрудниками таможни были остановлена молодая пара — граждане Российской Федерации, прибывшие рейсом Гоа — Москва», — говорится в сообщении.
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В частности, в багаже молодого человека обнаружили два пакетика с веществом растительного происхождения, а у девушки нашли бумажный сверток с растительным веществом. Общий вес составил шесть грамм. Проведенный анализ показал, что вещества являются марихуаной.
Молодые люди в свою очередь пояснили, что приобрели вещества для себя и забыли выложить из чемодана.
«В действиях граждан усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», — отметили в ведомстве.
Материалы проверки переданы в следственный отдел линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево для принятия окончательного решения.
Напомним, в июле прошлого года в Москве перехватили посылку с наркотиками, которые поставляли под видом пазлов.
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