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Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется 21 августа
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Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется 21 августа 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках мероприятий Форума «Армия-2018» предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ c 21 по 26 августа 2018 года Министерство обороны Российской Федерации проводит Международный военно-технический форум «Армия-2018».
Основные мероприятия Форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (55 км трассы М1 (Минское шоссе) от Москвы, Московская область), на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».
Впервые в 2018-м году одновременно с Форумом «АРМИЯ-2018» планируется проведение Международного Форума «Неделя национальной безопасности», на котором будут представлены основные органы исполнительной власти — Росгвардия, ФСБ России, МВД России, Минкомсвязи России, Минздрав России, Минстрой России, Минсельхоз России, Ростехнадзор, Минтранс России, Минэнерго России, Росатом, Минприроды России.
Форум «Армия» представляет собой комплексное мероприятие, которое включает в себя специальные экспоцзиции — Международную выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2018» и специальный проект форума — «Инновационный клуб».
«Инновационный клуб» — это проект, целью которого является создание условий для демонстрации и продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными разработчиками: молодыми учеными, старт-апами, студентами военных и гражданских ВУЗов, а также научными ротами ВС РФ.
В 2018 году «Инновационный клуб» станет «цифровым», а его главной темой — искусственный интеллект и сферы его применения: информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный транспорт, энергетика, телекоммуникации, производство, медицина и др.
Для проведения мероприятий научно-деловой программы Форума «АРМИЯ-2018» предусмотрены 46 конференц-залов и переговорных комнат вместимостью от 10 до 650 человек.
Демонстрационная программа форума станет невероятно зрелищным событием и продемонстрирует мощь большого количества военной техники и вооружения.
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