Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется 21 августа

В рамках мероприятий Форума «Армия-2018» предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.

Основные мероприятия Форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (55 км трассы М1 (Минское шоссе) от Москвы Московская область ), на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

Форум «Армия» представляет собой комплексное мероприятие, которое включает в себя специальные экспоцзиции — Международную выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2018» и специальный проект форума — «Инновационный клуб».

«Инновационный клуб» — это проект, целью которого является создание условий для демонстрации и продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными разработчиками: молодыми учеными, старт-апами, студентами военных и гражданских ВУЗов, а также научными ротами ВС РФ.

В 2018 году «Инновационный клуб» станет «цифровым», а его главной темой — искусственный интеллект и сферы его применения: информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный транспорт, энергетика, телекоммуникации, производство, медицина и др.

Для проведения мероприятий научно-деловой программы Форума «АРМИЯ-2018» предусмотрены 46 конференц-залов и переговорных комнат вместимостью от 10 до 650 человек.

Демонстрационная программа форума станет невероятно зрелищным событием и продемонстрирует мощь большого количества военной техники и вооружения.