«Я буду жестко спрашивать со всех»: Вихарев рассказал о штрафах для оператора «Ядрово»

Оператора полигона «Ядрово» оштрафуют, дегазацию проведут за его счет. Об этом рассказал Андрей Вихарев , занявший 23 марта пост исполняющего обязанности главы Волоколамского района. Средства направят на развитие Волоколамского района.

Моя основная задача в течение короткого времени навести полный порядок. Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые создали эту проблему, должны быть наказаны, это тот полигон, который есть на территории. Мы сделаем все, чтобы наложили на данный полигон штрафы. И эти деньги, которые мы возместим, они будут направлены на развитие нашего района. Вместе с жителями мы решим, куда эти деньги мы направим. Мы очень открыты и хотим вместе с жителями решить очень быстро данный вопрос. Сложившаяся ситуация очень непростая, но я убежден в том, что мы совместно с поставленной задачей справимся

— Андрей Вихарев.

23 марта Евгений Гаврилов был отправлен в отставку с поста Волоколамского района. На эту должность назначили Андрея Вихарева, который ранее возглавлял

Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области Андрей Вихарев

пресс-служба

губернатора Подмосковья.

В данный момент в Волоколамском районе решают проблему с полигоном «Ядрово», на который жалуются местные жители. На свалке произошел выброс, после которого десятки детей сообщили об отравлении. Позднее медики не подтвердили этот диагноз, ухудшение состояния школьников не связали с выбросом.

Губернатор региона Андрей Воробьев держит ситуацию на личном контроле. В Волоколамске создан ситуационный штаб по «Ядрово». Он будет работать до завершения «активной дегазации».

Кроме того, на полигоне установили аэрозольные пушки, которые будут работать две недели. Дважды в день они будут распылять реагент с лимонным запахом.