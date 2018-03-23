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«Я буду жестко спрашивать со всех»: Вихарев рассказал о штрафах для оператора «Ядрово»
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«Я буду жестко спрашивать со всех»: Вихарев рассказал о штрафах для оператора «Ядрово» 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Оператора полигона «Ядрово» оштрафуют, дегазацию проведут за его счет. Об этом рассказал Андрей Вихарев, занявший 23 марта пост исполняющего обязанности главы Волоколамского района. Средства направят на развитие Волоколамского района.
Моя основная задача в течение короткого времени навести полный порядок. Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые создали эту проблему, должны быть наказаны, это тот полигон, который есть на территории. Мы сделаем все, чтобы наложили на данный полигон штрафы. И эти деньги, которые мы возместим, они будут направлены на развитие нашего района. Вместе с жителями мы решим, куда эти деньги мы направим. Мы очень открыты и хотим вместе с жителями решить очень быстро данный вопрос. Сложившаяся ситуация очень непростая, но я убежден в том, что мы совместно с поставленной задачей справимся
— Андрей Вихарев.
23 марта Евгений Гаврилов был отправлен в отставку с поста Волоколамского района. На эту должность назначили Андрея Вихарева, который ранее возглавлял
Лосино-Петровский
Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области Андрей Вихарев
пресс-служба
губернатора Подмосковья.
В данный момент в Волоколамском районе решают проблему с полигоном «Ядрово», на который жалуются местные жители. На свалке произошел выброс, после которого десятки детей сообщили об отравлении. Позднее медики не подтвердили этот диагноз, ухудшение состояния школьников не связали с выбросом.
Губернатор региона Андрей Воробьев держит ситуацию на личном контроле. В Волоколамске создан ситуационный штаб по «Ядрово». Он будет работать до завершения «активной дегазации».
Кроме того, на полигоне установили аэрозольные пушки, которые будут работать две недели. Дважды в день они будут распылять реагент с лимонным запахом.
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