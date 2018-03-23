В ЦДРА состоялась конференция о патриотическом воспитании молодежи

В работе конференции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители молодежных общественных организаций, колледжей, гимназий, вузов Москвы и члены ВНО ЦДРА.

В зале кинолектория Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе состоялась конференция на тему: «Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях: готовность к службе в армии и защите Родины», организатором которой выступили члены Военно-научного общества отдела военно-шефской работы ЦДРА.

В работе конференции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители молодежных общественных организаций, колледжей, гимназий, вузов Москвы и члены ВНО ЦДРА.

Открыл конференцию первый заместитель председателя совета по науке Военно-научного общества ЦДРА кандидат политических наук, профессор Владимир Александрович Козлов . Он же выступил с докладом на тему: «Патриотическое воспитание молодежи на основе Всероссийского общественного движения „Волонтеры Победы“.

»Патриотическое воспитание молодежи в современной России » — такой была тема содоклада члена Военно-патриотической секции ВНО генерал-лейтенанта Бориса Тарасова

На конференции прозвучало много научных сообщений. В их числе: «Работа молодежного военно-патриотического объединения „Мужество“ по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ» — с ним выступил руководитель военно-патриотического объединения «Мужество» Иван Разенков. «Правовая подготовка — основа патриотического воспитания молодежи, воинов армии и флота» — об этом говорил член секции Военно-патриотического воспитания ВНО Евгений Антонов . Вопросам противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде было посвящено выступление начальника отдела Департамента физической подготовки и спорта Правительства г. Москвы Федора Драгоя. Проблемы многоаспектности патриотического воспитания молодежи современных условиях рассматривал политолог Морисан Хэгай. «Опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи в административном округе» — стал темой выступления заместителя председателя комиссии по патриотическому воспитанию ветеранской организации госслужащих Северо-Западного административного округа г. Москвы Ольги Солодухина. Были и другие выступления.

Примечательно, что с трибуны конференции прозвучало много выступлений представителей молодежи. Так, теме «Проблемы преемственности поколений и пути их разрешения в работе по патриотическому воспитанию молодежи» были посвящены выступления студентов колледжа Московской государственной академии водного транспорта — филиала Государственного университета морского и речного флота имени С. О. Макарова Германа Дорогина и Марии Коноплевой.