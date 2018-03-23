В Татарстане прошел семинар для начальников штабов Юнармии

С лекцией по вопросам организации военно-патриотического воспитания молодёжи и деятельности юнармейского движения в муниципальных образованиях выступил помощник военкома республики И. Мидхатов.

Татарстане на базе ГАУ РЦ «Патриот» прошёл семинар начальников муниципальных штабов Юнармии и руководителей военно-патриотических клубов.

В ходе его работы особое внимание было уделено вопросу проведения военно-патриотических игр. Для участников семинарских занятий была организована поездка в Казанское суворовское военное училище для участия во 2-й межрегиональной открытой педагогической научно-практической конференции «Родионовские чтения».

Семинар проходил в рамках курсов повышения квалификации для указанной категории руководителей и специалистов. Организатором курсов и семинара выступили ГАУ РЦ «Патриот» и НОУДПО «Центр социально-гуманитарного образования» при поддержке республиканского штаба Юнармии и военного комиссариата Татарстана.

С лекцией по вопросам организации военно-патриотического воспитания молодёжи и деятельности юнармейского движения в муниципальных образованиях выступил помощник военного комиссара Республики Татарстан по военно-патриотической работе И. Мидхатов.