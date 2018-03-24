На стенах, крышах и чердаках можно заработать

Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используют провайдеры для установки интернет-оборудования. Раньше такое право по закону у них было, но сложившаяся практика работы с интернет-компаниями складывалась не в их пользу. Эту ситуацию должно изменить решение Верховного суда.

Во многих новостройках провайдеры ставят свое оборудование уже на этапе строительства и никому не платят, так как оно уже является частью дома. Как отметил эксперт центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин , проблемные ситуации возникают в тех домах, где провайдеры не имели оборудования и решили его установить.

По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и крышей, — сообщает « Российская газета ». Но многие и не думают о том, чтобы брать плату за размещение в стенах проводов, а на чердаке оборудования для интернета, которым они пользуются. Собственники часто даже не знают, что провайдеры платят за пользование общим имуществом дома.

«В большинстве случаев разговор об этом ведется с управляющей компанией. И деньги растворяются на счетах УК. Это часто темная история», — отметила исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Ведь у дома нет личного счета. Некоторые управляющие компании заключают договоры без согласия собственников, подтверждает Кокин. Тогда как по закону пользоваться чердаком можно только с согласия собственников. И решение это должно быть принято на общем собрании, но, во-первых, собрать вместе всех собственников сложно. В России уже есть ТСЖ, доходы которых полностью покрывают платежи собственников на капремонт. Во-вторых, провайдеры ссылаются на то, что у них заключен договор на оказание интернет-услуг с конкретным собственником, а в этом случае спрашивать разрешения всего дома не нужно.

Но даже если договор с провайдером заключен по всем правилам, то жильцы денег от аренды чердака практически не видят. Эксперт пояснил, что по Жилищному кодексу вопрос использования общего имущества решается путем заключения договора между лицом, уполномоченным общим собранием, и арендатором. Чаще всего право заключения договора передается управляющей компании, а вслед за этим на её счетах оседают и деньги.

В последние годы складывалась странная практика: суды отказывали собственникам квартир в праве получать плату за размещение провайдерами оборудования в доме. Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056). Там как раз и говорится, что провайдер имеет право устанавливать оборудование только с согласия жильцов. Это расширит возможности владельцев квартир. И не только по аренде.

Раньше возникали сложности с подключением к определенной компании, если УК чинила препятствия. Теперь собственники смогут решить сами, кого и на каких условиях пустить в дом. К примеру, способствовать установке в доме оборудования того провайдера, который оказывает наиболее качественные услуги и предлагает хорошие тарифы. Сейчас идет процесс возврата общего имущества и доходов от него в руки собственников, отметила Светлана Разворотнева.

Зарабатывать собственники могут и на операторах связи, которые используют крыши для размещения оборудования, на рекламных конструкциях и вывесках, если для них используется фасад дома. В аренду можно сдавать еще и подвальные помещения.

Даже земельный участок можно сдавать в аренду для размещения палаток, магазинов, но для этого он должен быть поставлен на кадастровый учет. Кроме того, при заключении договора аренды сроком более 11 месяцев право общей долевой собственности надо зарегистрировать либо придется перезаключать договор каждые 11 месяцев.

Очень важно правильно организовать поступление денег на счета. Игорь Кокин пояснил, что есть практика, когда старший по дому открывает счет, но это неправильно. Если у него возникнут денежные проблемы, например просрочка по кредиту, то с личного счета могут списать деньги. Поэтому лучше проводить средства через счет управляющей компании или ТСЖ. Собственники могут принять решение, чтобы деньги зачислялись на специальный счет и расходовались на определенные цели. По Жилищному кодексу эти средства можно направить на снижение размера взносов по капремонту или даже освобождение от взносов на капремонт.