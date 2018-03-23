Я бросил работу в Google, чтобы основать компанию. Вот как мне это удалось

Вы решили основать стартап? Вам придется пожертвовать стабильной зарплатой, здоровьем, и, кроме того, всегда будет существовать риск неудачи. Семья, друзья и коллеги будут скептически настроены по поводу вашей идеи.

Я сам это ощутил, когда бросил хорошую работу в Google Ventures (GV), чтобы запустить Grove — компанию, занимающуюся финансовым планированием. Я четыре года инвестировал в начинающие стартапы и хотел попробовать основать свой. Я постоянно учился чему-то новому в GV, и в конце концов пришло время воплощать мечты в жизнь.

Моим переживаниям не было предела. Я никогда не был генеральным директором прежде. Теперь провал мог полностью испортить мою репутацию, которую я выстраивал всю свою карьеру. Я понимал, что мне нужно составить план.

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На протяжении запуска Grove я понял, что стресс, страх и переживания — простой барьер, который можно преодолеть, составив четкий план действий. Вот четыре главных совета для тех, кто собирается бросить работу, чтобы запустить свой бизнес:

Выстройте профессиональную сеть поддержки

Нетворкинг — это очень важно. Благодаря интернету и мобильным приложениям сейчас очень просто найти различные митапы и профессиональные мероприятия. Выделите время на знакомства с новыми людьми, работающими в той же сфере, и вы сможете найти ответы на многие вопросы.

Я считаю, что очень важно развивать отношения особенно с другими учредителями или генеральными директорами. После нескольких встреч вы преодолеете барьер общения и сможете делиться друг с другом настоящим проблемами, с которыми сталкиваетесь, будучи предпринимателем.

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Найдите наставника

Никогда не бойтесь нанять наставника. Я понял это, когда посмотрел зимние Олимпийские игры 2018: даже лучшим в мире атлетам нужны тренеры, которые будут оттачивать их мастерство. В бизнесе все так же. Вам нужен человек, который поможет принимать сложные решения.

У меня есть наставник. Он помогает мне управлять бизнесом. Он всегда смотрит на проблему с разных сторон и находит правильный выход из ситуации. Всегда сложно просить кого-то о помощи. Однако помните, что вы не знаете всего на свете. Только переступив через себя, вы добьетесь успеха в долгосрочной перспективе.

Установите личные границы

Всегда находите время на семью. Вы не машина и не можете отказаться от всего, что делает вас счастливым. Конечная цель — довольствоваться своей работой.

Мне нравится проводить время со своей семьей, и если мне пришлось бы отказаться от этого ради работы, я был бы разбит.

Если вам нравится путешествовать, отправьтесь в другой город с семьей или друзьями, чтобы перезагрузиться. Или попробуйте разбавить свою рутину — запишитесь в спортзал или на кулинарные курсы.

Не нервничайте по поводу запуска

Запуск стартапа — это длительный процесс. По мере того как ваш бизнес будет расти, вы будете выпускать новые продукты или услуги, чтобы привлечь клиентов. Вы постоянно будете развиваться. Не бойтесь дня запуска стартапа. Не фокусируйтесь на проблемах, которые могут возникнуть завтра. Вместо этого составьте стратегический план действий на следующие 6-9 месяцев.

В Google Ventures я понял, что наиболее успешными являются компании, чьи руководители увлечены своей работой. Не запускайте бизнес, если вы просто думаете, что это классно. Вы должны гореть своей идеей. Только так вы сможете перестать переживать и добиться успеха.

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