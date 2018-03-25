Почему я ушел из Google в молодой азиатский стартап

После 13 лет работы в Google я, наконец-таки, решил уволиться. Никогда не думал, что это случится. Я всегда думал, что умру в Google: может быть, подавлюсь одним из бесплатных шоколадных брауни или у меня случится инфаркт после очередного странного закона Youtube.

Фото: Allen & Shariff

Эта компания все еще остается лучшим местом работы во всех смыслах. Но у нее есть недостатки, которыми я бы хотел с вами поделиться. Так вы поймете, почему я ушел из Google и из всех технологических компаний выбрал именно Grab.

Почему я ушел из Google

Главная причина моего решения заключается в том, что Google перестала быть инновационной компанией. Я думаю, что существует несколько факторов, которые повлияли на это.

Во-первых, Google — очень консервативная компания: она стремится защитить то, что у нее есть, поэтому боится рисковать.

Во-вторых, она погрязла в политике, что, в принципе, неизбежно, когда речь идет о больших организациях. Политика — громоздкий процесс, и это замедляет сотрудников и приводит к проблемам исполнения.

В-третьих, Google — очень высокомерная компания. У меня ушли годы на то, чтобы понять, что компания, в которой работают приятные и скромные люди, может быть высокомерной. Иногда безумный успех может привести к печальным последствиям: самодовольство, потеря контакта с клиентами, отсутствие мощной стратегии и как результат — плохие решения. Мне очень нравились мои коллеги в Google — они очень умны и скромны. Но стратегия компании — это просто кошмар.

Я думаю, это заметил каждый, кто следил за презентациями Google последние пять или десять лет. Многие действия компании удивляют всех: она участвуют в сражениях, в которых невозможно одержать победу, и пытается навязать клиентам продукт (например, Google+), запускает продукты, которых существует уже огромное множество (например, Allo), прекращает развитие полюбившихся всеми сервисов (например, Reader и Hangouts), запускает API на несовместимых фреймворках (например, gRPC и REST), запускает очевидно конкурирующие стеки, которые между собой не взаимодействуют (например, Android native и Dart/Flutter). Она пыталась внедрить инновации, однако эти попытки были странными и не увенчались успехом. Сотрудники компании понимают все это, однако их подводит руководство.

В-четвертых, Google на 100% стала фокусироваться на конкурентах, а не на клиентах. Чтобы с этим поспорить, они придумали слоган: «Фокусируйся на клиентах, остальное все придет». Однако это неправда. Дело не в том, что им все равно. Проблема заключается в том, что их структура стимулов не ориентирована на клиентов. Недостаточно просто придумать слоган. Конечно, сложно выделять время на то, чтобы каждый сотрудник взаимодействовал с клиентами. Поэтому в Google решили играть в опасную, но более простую игру: они используют действия конкурентов как признак того, что действительно нужно клиентам. Google стимулирует запуск успешных фич и продуктов, и проще всего это сделать, скопировав действия конкурентов.

Если вы вспомните проекты Google за последние десять лет, вы поймете, что почти все они — копии идей конкурентов: Google+ (Facebook), Google Cloud (AWS), Google Home ( Amazon Echo), Allo (WhatsApp), Android Instant Apps (Facebook, WeChat), Google Assistant ( Apple /Siri) и так далее. Они больше не могут придумывать идеи. Они следят за конкурентами и не обращают внимание на клиентов.

Справедливости ради, есть и исключения — Cloud Spanner, BigQuery, TensorFlow, Waymo. Однако они не могут служить оправданием предыдущих провалов Google.

Вкратце: Google — не самое вдохновляющее место для работы. Когда-то я горел своими проектами, и Google отняла у меня это.

Как и многие сотрудники этой компании, я думал уволиться. Но куда я мог пойти? Очень сложно бросить лучшую работу на Земле. Несмотря на все недостатки, в этой компании была замечательная рабочая среда, особенно для программистов.

Я думаю, все крупные компании переживают одинаковые проблемы. Facebook черпает идеи у других сервисов (Instagram, WhatsApp, Oculus). К тому же мне не понравилось то, что рассказали друзья о культуре этой компании.

Amazon продолжает внедрять инновации, но они также копируют идеи у конкурентов и пытаются поглотить маленькие компании. Я проработал семь лет в Amazon и в этот раз я хотел чего-то нового. Oracle , Twitter, Apple, eBay Microsoft , Adobe, SalesForce — другие известные бренды мне не очень по душе.

Фото: Entrepreneur

Складывается такое ощущение, что вдохновение можно найти только в стартапах.

Однажды я получил письмо от моего старого коллеги из Google Тео Вассилакиса. Несколько лет назад он уволился из Google, чтобы основать свой собственный стартап Metanautix, который успешно продал Microsoft.

В письме Тео написал, что стал техническим директором Grab. С этого момента начались мои приключения.

Почему я устроился в Grab

Когда я осознал его потенциал, я сразу же дал согласие. Grab — самый большой стартап в истории Юго-Восточной Азии. Что же это за компания? Простой и не совсем точный ответ — это Uber Юго-Восточной Азии. Почему не совсем точный? Потому что Uber прикладывает все усилия, чтобы стать самой ненавистной компанией в США . Кроме того, философии этих двух компаний радикально отличаются.

Потенциал Grab

Многие сервисы такси кусают локти, так как потеряли большинство клиентов из-за Uber. Однако эта компания привнесла в мир революционные перемены, кроме того она стала платформой для развития новой индустрии доставки еды.

Фото: North Coast Courier

Тем не менее, такие сервисы, как Uber, не сильно меняют общество к лучшему в США и Европе. Они просто делают перевозки более дешевыми и доступными. Доставка еды — вот что является революцией.

В Юго-Восточной Азии все наоборот. Движение на дорогах там просто ужасно. Передвигаться по Юго-Восточной Азии практически невозможно — одна только Индонезия состоит из 17000 островов. Однако там проживают 500 миллионов людей, которые отчаянно нуждаются в дешевых перевозках и рабочих местах. Сервисы такси предоставят им и то, и другое.

Фото: Marketing Interactive

Довольно часто люди в Юго-Восточной Азии работают водителями и зарабатывают в 3-5 раз больше, чем раньше. Мне не нужно читать различные отчеты, чтобы знать это. Моя жена родом из Вьетнама . Десятки ее друзей во Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах работают водителями Grab, и им безумно нравится. Это изменило их жизнь.

Мьянме, В отличие от США, в Юго-Восточной Азии такие сервисы, как Grab, меняют общество и экономическую инфраструктуру. В Сингапуре Таиланде , Вьетнаме, Камбодже Малайзии , Индонезии и на Филиппинах проживает 620 миллионов человек — это в два раза больше, чем в США.

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За транспортом последует волна доставки еды. Однако эта индустрия будет развиваться в Юго-Восточной Азии более быстрыми темпами, потому что азиаты любят свою еду больше, чем европейцы и американцы. Еда объединяет их культуры.

Это только начало. Доставку еды можно расширить до доставки чего угодно. На очереди — финансовые и платежные сервисы.

Чтобы вызвать такси или заказать еду, необходимо скачать приложение Grab. У всех в Юго-Восточной Азии есть смартфоны, поэтому с этим проблем не возникнет. Следующий шаг — мобильные платежи. Grab заключает договоры со многими магазинами, чтобы люди могли оплачивать покупки при помощи приложения.

Почему это важно? В Юго-Восточной Азии всего лишь 2% населения пользуется банковскими картами, более чем у 60% нет счетов в банке. Банкам не доверяют.

Но доверяют смартфонам! Скажем «спасибо» Стиву Джобсу . Азиаты пользуются телефонами, вероятно, больше, чем кто-либо в мире.

В Юго-Восточной Азии всегда необходимо носить с собой наличные. Конечно, из-за этого возникают разные проблемы. Очень распространены кражи, мошенничество, коррупция, взяточничество. Например, если вы сядете в такси и не проследите за тем, чтобы водитель запустил счетчик, с вас потребуют огромную сумму, и вам придется заплатить.

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Если вы будете оплачивать каждую покупку при помощи приложения Grab, все цены будут согласовываться, и вам не придется постоянно носить с собой наличные. Кроме того, пополнить свой счет в приложении можно не через банк. Все в выигрыше.

Кроме того, такие платежи откроют огромное количество новых сервисов и возможностей — и теперь в Юго-Восточной Азии можно будет сделать все, что раньше можно было сделать только на Западе. С ума можно сойти. Мир меняется у нас на глазах.

Это война

Что ж, Uber везде… везде, кроме Китая — там их попросту вытеснил Didi. Уход Uber с китайского рынка обнажил несколько важных вещей: во-первых, на рынке может остаться только один победитель. Именно это и произошло с Didi. Конкуренты будут бороться до последнего, пока не останется кто-то один.

Во-вторых, Uber можно победить, хотя несколько лет назад это казалось невозможным. Честно говоря, я думаю, что Uber также проиграет и в Юго-Восточной Азии. Они планируют выход на IPO, и им нужно привести в порядок свою бухгалтерскую отчетность, потому что, как мы все знаем, Uber теряет деньги невероятно быстрыми темпами. Компания тратит миллиарды долларов на различные акции и вознаграждения для водителей и пассажиров, чтобы подкупить клиентов и вытеснить местных конкурентов. Конечно, конкуренты фокусируются на том, чтобы ответить им тем же.

Однако в Юго-Восточной Азии существует другой мощный конкурент Grab — Go-Jek.

Фото: Tech in Asia

Go-Jek и Grab — смертельные враги, сражающиеся в вечной войне, которая повлияет на общество и экономику Юго-Восточной Азии. Несмотря на все предостережения, я решил принять участие в этом.

Эта битва разворачивается на двух фронтах: онлайн и офлайн. Онлайн: нам нужно объединить технологии мирового уровня за безумно короткое время, а бизнес-требования и бизнес-логика становятся сложнее с каждой неделей. Однако Grab принимает правильные технические решения — например, AWS, Kotlin для Android и Go. Кроме того, компания не тратит время на то, чтобы заново изобрести колесо. Я полностью уверен, что мы победим.

Офлайн: существуют армии агентов (настоящие люди), которые задействованы в расширении сети водителей, пассажиров и других участников. Речь идет о миллионах таких людей.

А, и нам нужно построить платформу — а я это люблю.

Фото: Unsplash

Все мировое внимание сосредоточено на Юго-Восточной Азии. Банки, инвестиционные компании, мега-корпорации, государственные регулирующие органы, мафии (!). Я не преувеличиваю. Этим утром я увидел шпионский снимок операции, проводимой индонезийской мафией: большая комната, переполненная людьми, которые с разных телефонов бронируют фальшивые поездки. Amazon только что запустила Prime-доставку в Сингапуре. Didi и Softbank вливают деньги в ключевых игроков. Нефтяные компании, автомобильные заводы, фабрики по производству батарей, банки, международные рестораторы, туристические компании — десятки индустрий будут задействованы в этой войне.

Фото: Unsplash

Но я уверен, что Grab победит. В отличие от высокомерных Google, в Grab каждый сотрудник напрямую взаимодействует с пользователем. Поэтому компания быстро подстраивается под изменения на рынке и понимает, что нужно клиенту.

Если вы хотите знать, что нужно людям, вы должны с ними общаться. Можно предсказать, насколько инновационной окажется компания, оценив отношения сотрудников с их аудиторией.

Выдержке и дисциплине сотрудников Grab могут позавидовать даже военные, и я сделаю все, чтобы помочь стартапу победить.

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