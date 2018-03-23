Подтопление нескольких территорий возможно в Нижегородской области

Росводресурсы снизило в 1,4 раза расход воды через Нижегородский гидроузел, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» -«Нижегородская ГЭС».

До 20 апреля Нижегородская гидроэлектростанция будет пропускать 1800-2000 кубометров воды в секунду. Эти значения ниже, чем суммарный приток воды, поэтому вероятно прекращение снижения уровня Горьковского водохранилища и переход к его заполнению.

Все это увеличивает риски подтопления в период половодья построек, возведенных в нарушение существующих норм в зоне периодического затопления.

Также сообщается, что уровень Горьковского водохранилища 23 марта находится на отметке 82,69 м при НПУ (нормальном подпорном уровне) — 84,0 м.