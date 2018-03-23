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Подтопление нескольких территорий возможно в Нижегородской области
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Подтопление нескольких территорий возможно в Нижегородской области 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Росводресурсы снизило в 1,4 раза расход воды через Нижегородский гидроузел, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС».
До 20 апреля Нижегородская гидроэлектростанция будет пропускать 1800-2000 кубометров воды в секунду. Эти значения ниже, чем суммарный приток воды, поэтому вероятно прекращение снижения уровня Горьковского водохранилища и переход к его заполнению.
Все это увеличивает риски подтопления в период половодья построек, возведенных в нарушение существующих норм в зоне периодического затопления.
Также сообщается, что уровень Горьковского водохранилища 23 марта находится на отметке 82,69 м при НПУ (нормальном подпорном уровне) — 84,0 м.
Ранее сообщалось, что половодье в Нижегородской области пройдет спокойно.
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