Сотрудники Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ провели занятие по гражданской обороне

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялось плановое занятие с работниками, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, организаций Центрального административного округа города Москвы

В семинаре приняли участие более 140 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, крупных предприятий и организаций ЦАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».

Открыл занятие заместитель начальника Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Рожков . Он вручил благодарственное письмо начальнику отдела ГО и ПБ службы безопасности АО «ТВ Центр» Евгению Михееву за активное участие, усердие и профессионализм, проявленный при подготовке и проведении семинара на тему: «Проведение учений и тренировок на объектах с массовым пребыванием людей». Рассказ Евгения Васильевича сопровождался иллюстративным материалом, демонстрацией образцов документов и учебным фильмом и вызвал большой профессиональный интерес уполномоченных по вопросам ГО и ЧС.

Майор внутренней службы Игорь Чайкин говорил о состоянии гражданской обороны и Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС на современном этапе. Особенное внимание докладчик уделил содержанию нормативно-правовых актов о защите населения и территорий от ЧС, в том числе о новых требованиях к разработке паспорта безопасности объекта:

— В настоящее время выходит ряд новых постановлений, — сказал Игорь Александрович. — Правительством Российской Федерации была поставлена задача всем министерствам, ведомствам и государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» разработать свои требования по тому, как должен выглядеть Паспорт безопасности объекта, который относится к какому-либо ведомству. В каждом постановлении приводится образец этого документа, расписано, кто и в какие сроки его должен согласовать, и какая предварительная работа проводится перед его разработкой, т.е. процедура категорирования.

Начальник Службы ГО и ЧС по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Виталий Лукшенас рассказал об организации и проведении радиационной и химической разведки, дозиметрическом и химическом контроле на объектах экономики.

О необходимости сопряжения объектовых систем оповещения рассказал заместитель директора Русской чрезвычайной компании Сергей Глущенко

Следующее плановое занятие состоится 17 апреля 2018 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Ленинский проспект, д. 4).