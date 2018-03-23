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Вода существенно подорожает для жителей Саратова
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Вода существенно подорожает для жителей Саратова 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Решение поднять расценки на жизненно важный ресурс было принято во время заседания комиссии Саратовской гордумы по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам.
Речь во время заседания зашла о внесении изменений в постановление главы Саратовской области за № 168 от 11.06.2014. Члены комиссии высказали предложение увеличить размер оплаты физическими лицами коммунальных услуг на территории региона на период с 1 июля 2014 года по 2018 год.
Предложено уже с первого дня июля текущего года поднять тарифы ООО «Концессия водоснабжения — Саратов», то есть на холодную воду для жителей Саратова. Ожидается, что тарифы на этот ресурс изменятся с 3,7% до 10,82%, на водоотведение — с 3,7% до 7%, а на горячее водоснабжение — с 3,3% до 4,6%»
В областном комитете регулирования тарифов прокомментировали такое стремление тем, что в тариф будут заложены на модернизацию предельно изношенной водопроводной сети Саратова. В то же время, концессионер также планирует вложить в модернизацию коммуникаций 1 млрд рублей.
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