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Главу Волоколамского района Подмосковья отправили в отставку
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Главу Волоколамского района Подмосковья отправили в отставку 

Вести.Ru 58 минут назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе главы региона.
Вместо Гаврилова район возглавит Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы города Лосино-Петровский. В областной администрации считают его одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Подмосковья.
Как передает РИА Новости, штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с экспертами будет следить за ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамске, чтобы не допустить спекуляций на этой теме.
Об этом заявил член регионального штаба ОНФ, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов, который напомнил, что Воробьев пообещал жителям Волоколамска до конца весны закрыть свалку и летом начать основательную рекультивацию.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям руководства Подмосковья.
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. После этого, по данным Минздрава Московской области, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.
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 Ещё 2 источника 
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