Главу Волоколамского района Подмосковья отправили в отставку

Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе главы региона.

Вместо Гаврилова район возглавит Андрей Вихарев , занимающий в настоящее время должность главы города Лосино-Петровский . В областной администрации считают его одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Подмосковья.

Как передает РИА Новости, штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с экспертами будет следить за ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамске , чтобы не допустить спекуляций на этой теме.

Об этом заявил член регионального штаба ОНФ, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов , который напомнил, что Воробьев пообещал жителям Волоколамска до конца весны закрыть свалку и летом начать основательную рекультивацию.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. После этого, по данным Минздрава Московской области, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.