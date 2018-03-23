Жителей Санкт‐Петербурга осудили условно за хищение 250 млн рублей

Куйбышевский районный суд приговорил к условным срокам мошенников, которые украли около 250 миллионов рублей из бюджета Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Восемь членов ОПГ разработали фиктивные схемы поставки сырья и заработали на преступной деятельности 294 326 412 рублей.

Осужденных приговорили к условным срокам от 1,5 до 4,5 года. В отношении еще шести предполагаемых фигурантов проводится расследование.