Жителей Санкт‐Петербурга осудили условно за хищение 250 млн рублей 

Куйбышевский районный суд приговорил к условным срокам мошенников, которые украли около 250 миллионов рублей из бюджета Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Восемь членов ОПГ разработали фиктивные схемы поставки сырья и заработали на преступной деятельности 294 326 412 рублей.
Осужденных приговорили к условным срокам от 1,5 до 4,5 года. В отношении еще шести предполагаемых фигурантов проводится расследование.
Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, которого обвиняют в мошенничестве с попыткой присвоения 2,5 миллиардов рублей, направили в изолятор временного содержания.