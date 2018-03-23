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Жителей Санкт‐Петербурга осудили условно за хищение 250 млн рублей
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Жителей Санкт‐Петербурга осудили условно за хищение 250 млн рублей 

360tv.ru 47 минут назад
Куйбышевский районный суд приговорил к условным срокам мошенников, которые украли около 250 миллионов рублей из бюджета Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Восемь членов ОПГ разработали фиктивные схемы поставки сырья и заработали на преступной деятельности 294 326 412 рублей.
Осужденных приговорили к условным срокам от 1,5 до 4,5 года. В отношении еще шести предполагаемых фигурантов проводится расследование.
Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, которого обвиняют в мошенничестве с попыткой присвоения 2,5 миллиардов рублей, направили в изолятор временного содержания.
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