Глава МВД Франции заявил об убийстве преступника во время штурма магазина 

Количество жертв преступника, захватившего заложников в супермаркете на юге Франции, возросло до трех человек. Ранее Sobesednik.ru писал, что захвативший заложников во французской коммуне Треб потребовал у властей Франции освободить главного фигуранта по делу о теракте в театре «Батаклан» в ноябре 2015 года. Как передает BFM TV, количество убитых преступником заложников возросло до трех человек: двое погибли непосредственно при захвате супермаркета, еще одного злоумышленник застрелил, пока ехал на место преступления. Телеканал уточняет, что во время штурма супермаркета преступник был ликвидирован. Эту информацию также подтвердил глава французского МВД Жерар Коллон, прибывший на место ЧП на юг Франции. «Захвативший заложников был ликвидирован», — написал Коллон в своем микроблоге в Twitter.