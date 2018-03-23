Известный экономист Нассим Талеб рассказал, чем санкции полезны России

В сообществе экономистов Талеба долго называли «выскочкой», но после книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», вышедшей в 2007 году и грянувшего в 2008 году финансового кризиса, который подтвердил его тезисы, он стал звездой экономической мысли. Он не только предсказывает кризисы, но и умеет на них зарабатывать. Например, в «черный понедельник», случившийся в 1987 году, когда Dow Jones обвалился на 22,6%, экономист заработал на торговле акциями около $40 млн Сейчас две главные опасности для экономики — это огромные госдолги и риск снижения цен на нефть, предупреждает Талеб. Он выступает с лекциями по всему миру, 30 марта он на закрытом семинаре в Тбилиси для 100 топ-менеджеров из стран СНГ расскажет о том как извлечь выгоду из неопределенности. В интервью Forbes Талеб рассказал, почему он сумел предсказать победу Дональда Трампа , чем хороши санкции для Россия и о том, как разбогатеть в век высоких технологий.

На прошлых выборах в США мало кто верил, что победит Дональд Трамп. Вы были в числе немногих, кто считал его победу на выборах возможной. Почему прогноз большинства не сбылся?

Методы прогнозирования выборов в США были неверными. Я не утверждал, что Трамп выиграет выборы. Я говорил, что его шансы на победу составляют 50 на 50, хотя некоторые считали эту вероятность не более 5%, а некоторые были уверены, что она равна нулю.

Когда я проводил оценку предвыборной ситуации, я учитывал несколько факторов. Во-первых, журналисты живут в своеобразном пузыре, и они разговаривают с такими же людьми, которые живут в том же самом пузыре. Но большинство людей в этом пузыре не живет! Поэтому пресса не знает, что происходит на самом деле. Во-вторых, на всех предыдущих выборах можно было заметить недооценку мнения образованной элиты, к числу которых, например, относятся профессоры, бюрократы и прочие. Но мир является более сложным, чем кажется на первый взгляд, о чем я написал в книге «Глупый интеллектуал».

Всех людей можно разделить на два типа. В своей новой книге под названием «Skin in the game» я объясняю этот принцип. Есть люди, которые делают ставку на определенный сценарий и берут на себя все риски: иными словами, такие люди имеют шкурный интерес, поскольку они выиграют или проиграют при том или ином развитии событий. Они в игре. А вот другая группа людей — это все те, кто не рискует ничем и лишь болтают языками, обсуждая происходящее: эти люди не несут ответственности и не платят за последствия того или иного события.

Вот простой пример. Когда проводится военная операция, солдаты идут в бой и рискуют своей жизнью. Но при этом (президент США Барак) Обама, посылая их на войну, ничем не рисковал.

Когда на политическом горизонте появился Трамп, я, будучи трейдером и имея опыт непосредственной работы с клиентами, понял, что он делает ставку на победу.

Именно провалы в бизнесе делали Трампа президентом: это человек из реальной жизни. Такие люди платят за риски, за неудачу, и они предпочитают не рассуждать, а делать

И избиратели это чувствуют нутром.

У Трампа было много атрибутов, которые делали его непривлекательной кандидатурой на выборах, но те же самые черты делали его настоящим участником предвыборной гонки. Ведь президентские выборы ничего не имеют общего с присуждением нобелевской премии, когда выбор делает один специальный комитет. Президента выбирают обычные люди, а не комитет. Да, шансы Трампа были очень низкими, но он выиграл.

Люди, которые не понимали феномена Трампа, не понимают его до сих пор. Допустим, вы — хозяин небольшого бизнеса в Москве , скажем, небольшого таксопарка из 14 автомобилей, тогда вы не поймете Трампа. Профессоры экономики или бюрократы точно так же не понимают Трампа, как и вы, в отличие от бизнесменов средней руки или трейдеров, которые его прекрасно понимают.

В торговле ценными бумаги все устроено просто: вы продаете и покупаете, и если акции идут вверх, вы зарабатываете, если падают, вы несете потери. Здесь нет полутонов. И если вы послушаете, как говорят трейдеры, то вы услышите, что они разговаривают между собой точно так же, как говорит Дональд Трамп. Это особенный сленг, очень размытые формулировки.

Это абсолютно другая логика. И кроме всего прочего, у Трампа никогда не было начальников. Люди, которые работали в подчинении, учатся внятно формулировать описывать ситуацию, чтобы вышестоящие сотрудники могли принимать решения, исходя из этой информации. У Трампа этих навыков нет.

Он был ребенком из богатой семьи, и у него никогда не было начальников. У него не было опыта работы в бэк-оффисе, и он не умеет четко излагать мысли. Именно поэтому некоторые его утверждения и действия выглядят двусмысленно или не понятны многим, равно как и его кадровые перестановки. Но я, да и многие мои друзья, понимают все, о чем он говорит. Чтобы понимать действия Трампа, надо уметь читать то, что он говорит.

О рисках для экономики

Вас наверняка все время спрашивают про «черных лебедей» — главных рисках для экономики. Где вы видите риски, которые способны изменить ход истории?

Это очень частый вопрос. Сейчас в мировой экономике есть несколько уязвимых мест. Во-первых, это огромный объем накопленных долгов в западных странах, которые значительно превышают уровень 10-летней давности. Это один из серьезных рисков. Во-вторых, это снижение спроса на нефть, которое может обернуться катастрофой. Бум возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной, может начаться, если спрос на нефть упадет на 10%. Для многих бюджетов снижение спроса на нефть будет критичным. И это будет катастрофа.

Многое в глобальной экономике зависит от политики ФРС . Она во многом определяет стоимость активов. Как вы оцениваете политику ФРС?

Это самая плохая политика из всех существующих. Когда-то она была эффективной, но эти времена давно прошли.

Нулевые и низкие процентные ставки — это мощное оружие. Возвращение ставок к нормальному уровню — это сложный процесс. Никто не знает, как экономика будет реагировать на то или иное повышение. Кто может доказать, что повышение ставки до 1% — это лучше чем увеличение до 4%. Этого не знает никто.

(Бывший предеседатель ФРС Бен) Бернанке снизил ставки до минимума и покинул пост председателя Федрезерва. Что будет происходить дальше, никто не знает. Последующие председатели ФРС продолжают политику Бернанке. Но что дальше? Вот пример. Допустим, вы арендуете симпатичную квартирку в доме, у которого сваи в трещинах. Возможно, трещины не такие большие, и какое-то время вам удастся неплохо пожить в этой квартирке. Но со временем трещины будут расти и в один прекрасный день все начнет рушиться, в том числе и в вашей квартире. Тогда в разрушениях начнут винить вас как последнего арендатора — ведь при прежних жильцах все было нормально: никто не знал, что есть проблемы со сваями у дома. Так же и в случае с ФРС и низкими процентными ставками. Никто не знает, какие будут последствия у политики нулевых процентных ставок. Мы их пока не видим. Но это не значит, что их нет.

Так что в этой системе есть серьезные проблемы. Именно поэтому нам нужен экономический рост и именно поэтому нам нужен такой человек, как Трамп. Люди просто не понимают, что при Трампе мы можем выйти на хорошие темпы роста. Во-первых, он может почистить администрацию США . Во-вторых, он может изменить систему регулирования: до этого момента в американской экономике все было чрезмерно зарегулировано. В-третьих, он может изменить налоговую систему. В-четвертых, провести рационализацию системы здравоохранения. Ведь именно расходы на здравоохранение и социальное страхование генерирует огромный государственный дефицит.

Да, возможно, Трамп не столь удачно высказывается в твиттере и занимается проблемами внешней политики, но этот человек знает, как делать бизнес и он способен выстроить бизнес-подход в тех сферах, которые как раз в этом нуждаются.

О пользе санкций для России

ЕС регулярно продлевает санкции против России, США вводят все новые и новые. Это может стать «черным лебедем»?

Некоторые секторы в России выиграли от санкций, например, традиционное сельское хозяйство. Вряд ли на это рассчитывали те, кто вводил санкции. Трамп и нефтяные проблемы способны разрушить Саудовскую Аравию , но это укрепит Россию в долгосрочном плане, поскольку страна будет работать над проблемами, вызванными санкциями. Я был поражен, насколько много квалифицированных технических специалистов есть в вашей стране. Я убежден, что Россия не должна быть нефтяной страной.

В России есть проблема «утечки мозгов», и, конечно, ее надо решать. Как вы можете затормозить отток кадров? Наверное, это можно сделать развивая новые технологии и малый бизнес в стране.

Но Россия по прежнему сильно зависит от нефтяных цен, что ее ждет при резком падении?

Для некоторых нефтяных стран снижение цен на нефть является критичным, и их экономики очень уязвимы. Так, снижение цен на нефть способно разрушить Саудовскую Аравию, например, поскольку у них нет альтернативы. Но для таких стран, как Россия и Норвегия , нефтяной шок может быть даже полезным: нефтяной кризис дает импульс для развития, появляется цель сделать экономический рост без углеводородного сырья. Обычно хорошо растут экономики, которые как раз не имеют нефти и газа. Именно рост цен на них делает экономику уязвимой и грозит голландской болезнью. Надо отделить российскую экономику от нефти и развивать как раз эту несырьевую часть.

О глобализации и Brexit

Раньше много говорили о глобализации. Сейчас в моде протекционизм. Британцы проголосовали за Brexit, в США ограничивают импорт. Изоляционизм — это более выгодная стратегия?

Утверждение, что глобализация является абсолютным благом — это иллюзия. Открытая на 100% экономика — очень уязвима. В идеале надо стараться находиться где-то посередине и глобализировать часть экономики. Иначе есть опасность, что, образно говоря, экономику съест Google . Посмотрите: 90% из того, я делаю, связано с этой компанией. И мне не нравится такое положение дел: я не хочу, чтобы мной и миром правил Google.

Идею глобализации обычно раскручивают крупные корпорации. То, что выгодно для корпораций, обычно выгодно и для простых граждан, но не всегда.

Кстати, референдум по Brexit был голосованием не против Евросоюза, а голосованием против евробюрократов, которых никто не выбирал для того, чтобы они принимали решения. Некоторые называют это популизмом, но на самом деле это просто демократия.

Нельзя управлять сотнями миллионов европейцев как одной страной. ЕС — это совокупность нескольких стран, и следует относиться к этому экономическому пространству именно как к группе стран, а не филиалам одной большой страны. Каждая страна должна принимать собственные решения, а затем эти решения должны координироваться между странами экономического блока.

То есть идея создания наднационального правительства является вредной? Почему?

Конечно вредной. Вы — из пост-советской страны, в которой все было централизованно. Многим казалось, что это эффективный механизм управления, но это не так: такая система является более уязвимой.

Большие корпорации не выживают в конечном итоге, равно как и очень крупные животные в природе. Посмотрите на эволюцию: кто вымирал в первую очередь.

Посмотрите в окно: деревья, птички, солнце и прочее, все они сосуществует друг с другом и координируются, но у них нет никакого единого центра принятия решений.

О больших данных и профессиях будущего

Сейчас многие делают ставку на большие массивы данных, которые могут повысить эффективность экономики и решить многие проблемы человечества — от победы над болезнями до предсказывания природных катаклизмов. Это правильный выбор?

Наличие большого количества цифр не означает понимания статистических закономерностей. Большие массивы информации — это и большая проблема, поскольку они увеличивают вероятность ошибки. Статистики не любит большие данные, их любят журналисты. Со статистикой надо уметь работать, и количество информации здесь не имеет значение. Допустим, я расскажу вам миллион анекдотов про экономику. Обладая таким количеством информации, вы будете чувствовать себя уверенно. Но будет это иметь какую-нибудь статистическую ценность? Нет. Это 0% экономической информации. То же самое и с большими массивами информации. Надо понимать, как с ними работать, иначе это будет аналогично ситуации с миллионом анекдотов.

Раньше профессии трейдера и банкира были в моде: здесь можно было хорошо заработать. Есть профессии, которые обещают «золотые горы» сейчас?

Конечно, важно выбрать правильную профессию, это должно сработать. Верен принцип «оказаться в нужном месте в нужный час». Но успех — это способность избегать больших ошибок. Любой идиот может делать правильные вещи, это не сложно. Но к успеху может прийти только тот, кто будет стараться не совершать большие ошибки. Мне это удалось.

Многие из тех, кто начинал работать трейдером в одно время со мной, — бедны. Я общался с тысячами трейдеров, но я точно не знаю, сколько из них действительно преуспели, и сколько остаются богатыми, а не растеряли все, что заработали.

В каждом бизнесе в какое-то время открывается окно. В трейдинге тоже было такое время. Оно ушло.

А как сейчас стать богатым?

Понятия не имею.