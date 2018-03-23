Мэр Новосибирска настаивает на увеличении налоговых отчислений в пользу города

Новосибирск) Выступая на пресс-конференция в ТАСС Анатолий Локоть , отвечая на вопрос об отчислениях НДФЛ, которые четыре года назад были перенаправлены в областную казну, заметил, что его команда старается увеличить темпы развития Новосибирска в условиях жесточайшего бюджетного дефицита.

Говоря о последствиях решения забрать у города 10% НДФЛ, мэр отметил рост внутреннего долга и возросшие сложности с исполнением бюджета. Анатолий Локоть признал: «Мы вынуждены свои планы подрезать очень серьезно, чтобы не раздувать бюджет». Именно по этой причине, по словам мэра, городские власти вынуждены обращаться за помощью на областной уровень власти и бороться за каждую федеральную программу, которая, однако, потребует выполнения многих условий.

Анатолий Локоть заявил, что город «повнимательнее посмотрит, какие налоги мы считаем необходимым отчислять в пользу доходов города Новосибирска». Речь может идти о налоге на прибыль. Мэр считает, что городу необходимы новые рычаги влияния на ситуацию, поскольку с учетом трудовой миграции население Новосибирска уже приближается к двум миллионам человек.