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Мэр Новосибирска настаивает на увеличении налоговых отчислений в пользу города
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Мэр Новосибирска настаивает на увеличении налоговых отчислений в пользу города 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Выступая на пресс-конференция в ТАСС (Новосибирск) Анатолий Локоть, отвечая на вопрос об отчислениях НДФЛ, которые четыре года назад были перенаправлены в областную казну, заметил, что его команда старается увеличить темпы развития Новосибирска в условиях жесточайшего бюджетного дефицита.
Говоря о последствиях решения забрать у города 10% НДФЛ, мэр отметил рост внутреннего долга и возросшие сложности с исполнением бюджета. Анатолий Локоть признал: «Мы вынуждены свои планы подрезать очень серьезно, чтобы не раздувать бюджет». Именно по этой причине, по словам мэра, городские власти вынуждены обращаться за помощью на областной уровень власти и бороться за каждую федеральную программу, которая, однако, потребует выполнения многих условий.
Анатолий Локоть заявил, что город «повнимательнее посмотрит, какие налоги мы считаем необходимым отчислять в пользу доходов города Новосибирска». Речь может идти о налоге на прибыль. Мэр считает, что городу необходимы новые рычаги влияния на ситуацию, поскольку с учетом трудовой миграции население Новосибирска уже приближается к двум миллионам человек.
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