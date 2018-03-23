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Ямочный ремонт дорог провели в поселении Краснопахорское
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Ямочный ремонт дорог провели в поселении Краснопахорское 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Подрядные организации провели на территории поселения Краснопахорское ямочный ремонт дорог. Об этом 23 марта сообщил главный специалист отдела администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и развитию территории Виктор Ефименко.
— В марте мы отремонтировали 22 квадратных метра дорог в селе Красная Пахра и в поселке Былово. Специалисты залатали ямы, трещины и выбоины, — уточнил Виктор Ефименко. Мониторинг на предмет дефектов дорожного покрытия проводят сотрудники отдела ЖКХиБ и подрядной организации, однако сообщить о проблемных участках могут и сами жители.
После получения заявления специалисты проводят установку факта образования дефекта и планируют проведение ремонтных работ.
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