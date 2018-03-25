Более 20 кв. м дорог отремонтировали в поселении Краснопахорское в ТиНАО с начала марта

Более 20 кв. м дорог отремонтировали в двух населенных пунктах поселения Краснопахорское в ТиНАО с начала марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселения.

«За март было отремонтировано 22 кв. м дорог. Работы прошли на проезжих частях в селе Красная Пахра и в селе Былово. В разных местах были заделаны ямы, трещины и выбоины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мониторинг на предмет дефектов проезжей части на постоянной основе проводят специалисты отдела ЖКХ и подрядной организации, однако сообщить о проблемных участках могут и сами жители.