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Более 20 кв. м дорог отремонтировали в поселении Краснопахорское в ТиНАО с начала марта
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Более 20 кв. м дорог отремонтировали в поселении Краснопахорское в ТиНАО с начала марта 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Более 20 кв. м дорог отремонтировали в двух населенных пунктах поселения Краснопахорское в ТиНАО с начала марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселения.
«За март было отремонтировано 22 кв. м дорог. Работы прошли на проезжих частях в селе Красная Пахра и в селе Былово. В разных местах были заделаны ямы, трещины и выбоины», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что мониторинг на предмет дефектов проезжей части на постоянной основе проводят специалисты отдела ЖКХ и подрядной организации, однако сообщить о проблемных участках могут и сами жители.
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