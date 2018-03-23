Продюсер бьюти-блогера Марьяны Ро пожаловался на угрозы

Продюсер бьюти-блогера Марьяны Ро Даниил Комков рассказал об угрозах со стороны рэпера Face.

В ссору Марьяны Ро и ее продюсера Даниила Комкова вмешался бойфренд Ро — скандальный рэпер Face.

Как утверждает Комков, многочисленные угрозы Face в соцсетях адресованы ему, сообщает Super.

Комков заявил, что опасается за свою жизнь и здоровье и думает о том, чтобы нанять себе охрану. По его словам, Face и его друзья живут не по закону, а «по понятиям».

Напомним, конфликт блогерши и ее продюсера произошел из-за прав на публикуемый ею контент. Даниил утверждает, что приобрел права на контент за 20 млн рублей, а Ро распоряжается им по своему усмотрению и удаляет публикации, в том числе и рекламные.