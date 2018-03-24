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Новый глава Волоколамска призвал не приводить на пикеты детей
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Новый глава Волоколамска призвал не приводить на пикеты детей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Волоколамского муниципального района Андрей Вихарев обратился к жителям с просьбой не приводить на экологические пикеты и митинги детей.
В пятницу стало известно, что глава Подмосковья Андрей Воробьев после ситуации с полигоном «Ядрово» отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова, вместо него пост главы района занял Андрей Вихарев.
"Я обратился к волоколамцам с просьбой не приводить на пикеты и митинги детей. Прошла информация, что могут быть провокации. Такой фактор присутствует. А мне бы хотелось, чтобы жители мирно выразил свой протест, а мы это услышали, для меня это очень важно", — отметил он.
Вихарев добавил также, что митинги в Волоколамске не проводятся: «У нас проходят пикеты, а не митинги. Это разные вещи».
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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