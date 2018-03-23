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Кубок, грамоты и 4,5 миллиона. Быстрое, экономичное и безопасное бурение достойно награды
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Кубок, грамоты и 4,5 миллиона. Быстрое, экономичное и безопасное бурение достойно награды 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Блок бурения и внутрискважинных работ компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» впервые организовал конкурс на лучшую команду эксплуатационного бурения.
Его провели в рамках проекта «Технический предел», который направлен на достижение наилучших результатов в бурении при наименьших затратах.
Из 14 команд, участвующих в конкурсе, лучшей по итогам работы в 2017 году признали команду в составе: ООО «КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ», «НьюТек Сервисез», ООО «Акрос», ООО «ГеоТайм»«. Победители установили два рекорда по скорости строительства скважин.
Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Александр Шушаков вручил участникам команды-победителя кубок, почетные грамоты и денежный сертификат на сумму 4,5 млн рублей, — сообщает управление корпоративных коммуникаций компании.
«К реализации проекта «Технический предел» в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» приступили в 2015 году. За это время нам удалось сократить сроки строительства эксплуатационных скважин на 11,7 процента и снизить их стоимость на 17,2 процента. Но эффективность производства невозможна без развития культуры безопасного выполнения работ, как среди сотрудников предприятия, так и подрядных организаций», — отметил Александр Шушаков.
По его словам, предприятие совместно с партнерами должно уверенно двигаться в соответствии со стратегией «Газпром нефти» в области производственной безопасности к ключевой цели — отсутствию вреда людям, окружающей среде и имуществу при выполнении работ.
Конкурс на лучшую команду эксплуатационного бурения провели для повышения эффективности производства и уровня производственной культуры, дополнительной мотивации сервисных компаний к качественному выполнению работ и соблюдению требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Также конкурс направлен на улучшение коммуникаций между подрядными организациями, которые выполняют различные виды работ на одном объекте.
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