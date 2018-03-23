СМИ Польши: Запад махнул на Россию рукой

В четвертую годовщину аннексии Крыма России состоялся плебисцит, в котором россияне проголосовали за Путина IV, то есть однопартийную систему, политику конфронтации с западным миром, войну в Сирии и на Украине , подводит итог российских президентских выборов «Политика» (18.03). «Если даже учесть избирательную алхимию, все это любопытное соединение разнообразных техник из области социальной инженерии, можно сказать, что Путин получил сильный мандат», и это плохая новость для Европы, констатирует еженедельник.

В ближайшие годы Москва продолжит вести агрессивную политику в отношении Запада, применять на практике крымский, украинский, сирийский и грузинский опыт, устраивать новые кибератаки, однако у путинского режима есть два слабых места. Первое, перечисляет издание, это экономика, дальнейшая судьба которой до сих пор зависит от цен на нефть, а второе — олигархия. Сейчас действующий президент сохраняет относительный контроль над олигархами: «они позволяют ему чувствовать себя, как Сталин, и жить, как владелец лондонского клуба „Челси“ Абрамович, но такая ситуация несет в себе большие риски».

Все прошло по плану: Путину удалось мобилизовать напуганных соотечественников образом превратившейся в осажденную крепость России и одержать победу с беспрецедентно высоким результатом в 76,65% голосов, развивает тему «Газета выборча» (19.03) Исход выборов показал, что «утрамбованный российский политический ринг» превратился в сцену одного актера: Жириновский получил 5,67%, дебютировавший в политике Грудинин — 11,81%, а все трое кандидатов, обращавшихся к либеральной части электората (Собчак, Явлинский и Титов), — около 3,5%.

Реальной избирательной кампании в России, подчеркивает автор комментария, не было в первую очередь потому, что к выборам не допустили Алексея Навального : в избирательной гонке позволили принять участие только таким «спарринг-партнерам» Путина, которые не напоминали ему о невыполненных предвыборных обещаниях шестилетней давности.

Кремлевские «сценографы политической сцены» столкнулись с проблемой: оказалось, что традиционная схема, в которой власть могла опереться на изображавших оппозиционеров лидеров националистической и коммунистической партий, изжила себя. «Московским политтехнологам придется как можно быстрее заполнить образующуюся пустоту, чтобы место „прирученных“ не заняли по-настоящему оппозиционные силы, которые будут не только имитировать активность, но и захотят побороться за власть», — заключает журналист.

Накануне российских президентских выборов главной темой было отравление Сергея Скрипаля . Оно выступило в избирательной кампании российского лидера таким же важным элементом, каким в 2000 году были взрывы в Москве и Волгодонске , благодаря жесткой реакции на которые Путин завоевал популярность, пишет «Ньюсуик Польска» (20.03).

Обычно российские спецслужбы проводят операции по ликвидации предателей и бунтовщиков очень аккуратно и заметают все следы, но на этот раз Кремлю была нужна показательная акция: он получил возможность картинно откреститься от обвинений, придти в негодование и рассказать россиянам очередную историю о том, что «Запад нас ненавидит, значит нужно сплотиться и защищаться». Одновременно Россия запустила волну дезинформации, стремясь запутать западную общественность самыми невероятными версиями и теориями о происхождении попавшего в Лондон отравляющего вещества. Единственным четким тезисом на фоне этого информационного хаоса остается идея о том, что Путин всегда умеет справиться с ситуацией, а те, кто выступают против него, плохо кончают, подводит итог журнал.

Как гласит появившаяся у россиян шутка, в этом году им не довелось принять участие в двух мероприятиях: зимней Олимпиаде и выборах президента, исход которых был предрешен заранее. Одновременно нельзя сказать, что Путин правит страной вопреки воле своих соотечественников, напротив, они видят в нем не просто политика, а национального лидера и отца-основателя новой России, отмечает «Виртуальна Польска» (18.03).

С одной стороны, рассуждает портал, действующий президент превратил свою страну в агрессивную ревизионистскую державу, которая подрывает основы международного порядка, а одновременно избавляется от последних атрибутов демократического правового государства. С другой, — путинизм кажется многим западным наблюдателей меньшим из зол на фоне того, что могло бы ожидать Россию в будущем. Путин остается «дьяволом», но, по крайней мере, известным и предсказуемым, а ему на смену вряд ли придут силы, которые будут готовы мирно сосуществовать с Западом, а тем более — развивать демократию, которая переживает кризис во всем мире.

«Прелесть политики заключается, однако, в ее непредсказуемости. Еще в 1980-е годы советологи были уверены, что Советский Союз продержится до XXI века, но реальность заставила пересмотреть прогнозы. Так что, возможно, уже сейчас где-то скрываются первые ростки будущей демократической и уважающей принципы международного сосуществования России, но мы пока не можем их увидеть», — высказывает надежду ресурс.

Россия — это квазифашистское государство, в котором нет никаких честных выборов, поскольку на их результат работает весь государственный аппарат, а оппозиция не может свободно вести свою деятельность, говорит политолог Роман Кузьняр в беседе с порталом «Интерия» (16.03). Запад уже махнул на Россию рукой, решив, что пока у власти остается Путин, то есть еще шесть или даже 12 лет, нормальных отношений с ней выстроить не удастся, а ее очередные агрессивные шаги, как покушение на Сергея Скрипаля, лишь вносят в этот портрет парии дополнительные штрихи.

Эксперт убежден, что в долгосрочной перспективе от эскалации отношений пострадает в первую очередь сама Россия, поскольку без открытости к миру и участия в процессе глобализации она не сможет развиваться и обеспечить благосостояние своим гражданам. Кузьняр призывает Запад сохранять сплоченность и разрабатывать новую политику сдерживания Москвы, не отказываясь при этом от введения новых санкций. Даже если ограничительные меры не всегда выглядят достаточно жесткими, они играют свою роль, способствуя изоляции России.

Эксперты предполагают, что прошедшие выборы не окажут влияния на внешнеполитический курс Кремля, поэтому вполне вероятно, что на международной арене будет и дальше «раздаваться грозный рык восточного медведя», — пишет «Дифенс.24» (17.03). Если Путин будет чувствовать себя достаточно уверенно, он продолжит прежнюю политику, то есть будет демонстрировать силу России и ее разрушительный потенциал при помощи точечных агрессивных операций, выступая одновременно с предложениями о нормализации отношений с отдельными западными партнерами и даже пытаясь вести с ними бизнес, прогнозирует сотрудник варшавского Центра восточных исследований Марек Менкишак, которого цитирует издание.

В свою очередь, если Москва увидит, что перед ней открывается «окно возможностей», или почувствует, что ей что-то угрожает, она может перейти к наступательным действиям: устроить провокации на Балканах, развернуть более масштабные военные действия против Украины или даже провести «гибридную» операцию против страны-члена НАТО , добавляет аналитик.

Новый президентский срок Путина может оказаться отнюдь не последним. В России президент может в любой момент изменить Конституцию, и даже если он решит покинуть пост лидера государства, то в любом случае не «уйдет на пенсию», а сохранит неформальную власть, предсказывает в интервью «Фронда» (22.03) советник министра иностранных дел Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский. Сами выборы, подчеркивает он, не выступают в России поворотным пунктом, знаменующим начало какого-то нового политического этапа, поэтому Москва будет придерживаться прежнего курса, модифицируя его в той мере, в какой это будет необходимо, чтобы эффективно «покупать» общественное спокойствие.

Главными инструментами Кремля станут, по мнению собеседника ресурса, агрессивная внешняя политика и демонстрация имперской силы, поскольку экономических рычагов воздействия на россиян у российского руководства остается все меньше. Оно упустило шанс превратить страну в нечто большее, чем «одномерная экономика», опирающаяся на экспорт энергоресурсов, а сейчас — при негативных ценовых трендах на сырьевых рынках — Россия уже не сможет найти средств на проведение реальных реформ, так что ее режим ждет лишь медленное загнивание, окончательный крах которого — лишь вопрос времени.

Внимание «Жечпосполита» (21.03) привлекло программное выступление главы МИД Польши Яцека Чапутовича перед польским Сеймом. В своей речи он указал, в частности, на угрозы, исходящие от России, стремящейся к пересмотру того политического порядка, который установился в Европе после 1989 года и позволил Польше вновь обрести независимость. Инструментами Москвы, по его словам, становятся дестабилизация разных регионов в Восточно-Центральной Европе, провоцирование политических конфликтов внутри отдельных государств и между ними, попытки ослабить трансатлантические связи и внести раздор в ряды ЕС . В этом контексте положительным явлением Чапутович назвал стремление НАТО укрепить свои восточные рубежи и активное участие США в этом процессе.

Варшава , добавил министр, не отказывается от политического диалога с Москвой, однако считает, что он «не может строиться на игнорировании современной агрессивной политики в отношении Запада, которую проводит Россия», нарушившая в последние годы немало международных договоров.