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В Чувашии полицейские перекрыли крупный канал поставки насвая
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В Чувашии полицейские перекрыли крупный канал поставки насвая 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Выйти на след крупного поставщика насвая удалось после задержания 18-летней жительницы Чебоксар, подозреваемой в реализации «зелья». Вместе с ней в полицию были доставлены десять молодых людей, учащихся различных учебных заведений города, которые являлись постоянными покупателями насвая. В рюкзаке предполагаемой сбытчицы оперативники обнаружили более одного килограмма смеси, расфасованной в сотни пакетиков для продажи. Около 20 килограммов насвая полицейские изъяли у 48-летнего уроженца одной из стран ближнего Зарубежья. Задержанный приготовил крупную партию вещества для реализации в столице Чувашии. Изъятое в ходе оперативных мероприятий «зелье» направлено на экспертизу. По факту проводится проверка.
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