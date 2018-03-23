Карлик рос… Как выбрать миниатюрные хвойные для своего сада

Обычно у нас зима — полгода. А еще два месяца — межсезонье, слякотное, серое, бесцветное. Согласитесь, в это время в саду просто необходимо что-то, что радовало бы зеленью и не только. И не такой уж широкий выбор, казалось бы, предоставляет нам наш климат…

Хвойные радуют зеленью круглый год Чтобы понять, какие растения зимой у нас могут похвастаться зеленью, достаточно окинуть взглядом окрестности. Точно: елки и сосны. Даже если что-то и зеленеет еще, оно надежно укрыто снежком. Как повезло тем, у кого на участках растут ели и сосны! Но большинству владельцев скромных шести соток такие великаны попросту недоступны: бросают слишком много тени, «съедают» питательные вещества, «выпивают» воду. А взрослые ели опасны еще и тем, что не дай Бог, упадут на домик или провода. Неужели дачникам нужно обходиться вовсе без зеленого цвета? Не нужно. Более того, зелень может быть не только изумрудной, но и голубой, и желтой, она может принимать разнообразные формы — шарики и пирамидки, подушки и колонны, горизонтали и прихотливо извилистые ветви. Получить эту красоту можно двумя принципиально разными способами: формировкой исходных видов или посадкой культиваров.

Как появляются карлики

Селекции хвойных на Западе уже лет шестьдесят. Конечно, и раньше находили и вводили в культуру необычные формы растений, однако именно с середины прошлого уже столетия их стали целенаправленно отбирать, и для многих они стали объектом страсти и коллекционирования.

Карликовые формы хвойных для многих стали объектом страсти и коллекционирования

Откуда берутся карликовые хвойные? В основном — из природы. Иногда в какой-то части дерева возникает сбой, в результате которого ветви начинают развиваться по-другому. В итоге получается то, что называют «ведьминой метлой»: сгусток в кроне дерева. Если взять веточку из «ведьминой метлы» и привить ее на нормальный сеянец того же или близкого вида, привой разовьется в новое, никогда ранее не виданное растение, которое, если оно обладает выдающимися декоративными качествами, будет новым сортом. Компактности и миниатюрности еще недостаточно, чтобы «метла» превратилась в шедевр. Особый интерес представляют аномалии с хвоей сильно измененного цвета (голубой или желтой), ярко выраженным габитусом (шарик, узкая стрела, стланик, плакучая форма), необычной графикой ветвей. Также очень ценится «шишкастость», т.е. изобилие на деревце шишек при низком росте, и контрастная окраска распускающихся почек и молодых приростов. Пожалуй, сложно назвать породу, у которой бы не было своих форм. Зато у многих есть наиболее часто встречающиеся мутации. Например, у ели колючей (Picea pungens) традиционны голубые формы. Только если в советское время их отбирали из сеянцев, а о миниатюрных формах для частных садов никто не заботился, то сейчас именно компактные и среднерослые культивары вроде ‘Glauca Globosa’ и ‘Hoopsi’ наиболее популярны.

Голубые формы хвойных традиционно популярны. Ель ситхинская (Picea sitchensis) 'Silberzwerg' и компактный культивар ели колючей (Picea pungens)

Мутации с желтой хвоей найдены для большинства родов хвойных. Есть даже «хамелеоны». К примеру, несколько сортов сосны горной (Pinus mugo) летом компактны и зелены, а с наступлением осени приобретают насыщенную желтую окраску, которая сохраняется до прихода весны. Самый распространенный сорт так и называется — ‘Wintergold’. У хвойных карликов есть еще один важный показатель. Их веточки плотно сбиты, из-за чего отмирающая хвоя может оставаться между ними, вызывая болезни. Многие интересные вариации были отбракованы из-за того, что их необходимо регулярно обтрясать, освобождать от коричневой хвои, иначе они гибнут. В культуре остаются лишь сорта, способные к самоочищению.

Какие виды предпочесть?

Сорта, каких видов подходят для наших садов? В первую очередь, тех, которые растут за околицей, — сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и ели обыкновенной (Picea abies). Но ими не обязательно ограничиваться. Есть виды, которые выращиваются довольно давно и успели себя зарекомендовать как очень устойчивые. Из елей это уже упоминавшаяся ель колючая (Picea pungens) и ель сербская (Picea omorica). Большой оптимизм вызывают недавно появившиеся вариации ели ситхинской (Picea sitchensis) родом с Аляски

Ель колючая (Picea pungens) 'Herinek'

Из сосен у нас устойчивы сосна горная (Pinus mugo), сосна кедровая сибирская (Pinus cembra), кедровый стланик (Pinus pumila), сосна Веймутова (Pinus strobus). Из лиственниц, которые продаются, можно смело покупать все сорта. Они красивы и зимостойки. Беспроблемны и все сорта туи западной (Thuja occidentalis), коих великое множество. А для довольно тенистых уголков незаменимы культивары тсуги канадской (Tsuga canadensis).

Тсуга канадская (Tsuga canadensis) 'Minuta'

Из можжевельников наиболее просты в выращивании можжевельник средний (Juniperus x media) и можжевельник казацкий (Juniperus sabina). Можно использовать и миниатюрные сорта пихты бальзамической (Abies balsamea), корейской (A. koreana), одноцветной (A. сoncolor) и субальпийской (A. lasiocarpa), ведь они будут спрятаны под снегом, чего не скажешь о высоких.

Пихта бальзамическая (Abies koreana) 'Blauer Eskimo'

Это те виды, сорта которых можно посадить и практически позабыть об уходе. Если же добавить те, которые требуют более тщательного подбора места или незамысловатой помощи вроде защиты от позднезимнего солнца, выбор расширяется до бесконечности. Главный принцип при посадке — лишь небольшое затенение, отсутствие излишней влаги и гарантия полива, если наступит засуха.

Как не ошибиться при выборе

Перечислять сорта — дело неблагодарное. В коллекциях их находится много тысяч, да и в розничную продажу поступает большое число. Оценить габитус и скорость роста можно и при покупке (посмотрите на последний прирост — на столько, в среднем, будет увеличиваться растение каждый год). А вот другие определяющие качества — такие как зимостойкость и противостояние весеннему обгоранию — определяются не сортом, а ботаническим видом, к которому сорт относится.

При покупке обращайте внимание на ботанический вид выбранного растения

Поэтому мой совет: при покупке в первую очередь смотрите на этикетку и ищите вид, который обычно пишется перед сортом. Если он один из упомянутых выше, то культивар можно смело покупать. А теперь предостережения. Ведь есть хвойные растения, заранее обреченные на провал, но, тем не менее, широко представленные на рынке. Во-первых, это различные сорта кипарисовика Лоусона (Chamaecyparis lawsoniana), которые стабильно обгорают весной, а суровыми зимами без снега вымерзают вовсе. Во-вторых, это ель канадская (Picea glauca) ‘Коника’. Это в Европе, где высокая влажность воздуха и мягкий климат, ей хорошо. А у нас она то обгорает весной, то поражается грибными болезнями, хотя и стабильно зимует.

Ель канадская (Picea glauca) ‘Коника’

Я не видела ни одного старого растения этого сорта, которое выглядело бы презентабельно. Чаще всего — как на фото. Ольга Бондарева , фото автора Если вас интересуют хвойные, обратите внимание также на эти публикации:

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