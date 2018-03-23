«Если бы в 90-е мы начали добычу на шельфе Арктики, имели бы несколько крупных катастроф»

«Основные проблемы в Арктике, которые мы поднимаем в последние годы, — это наследие прошлого. Добыча углеводородов на суше Арктики проводится уже около полувека, начиная с 1969 года. За это время были пробурены тысячи скважин, многие из которых являются бесхозяйными — они не находятся на балансе ни одной из компаний, и их судьба никому не известна. Более того, не известны координаты многих из них. Поэтому на повестке дня стоит задача определить точное местонахождение этих скважин и понять, представляют ли они опасность для окружающей среды. Если представляют, то принять решение об их переликвидации. Такая работа уже ведется, Росгеология ежегодно ликвидирует порядка 30 скважин, но это сложные, дорогие работы и масштабы, конечно, невелики.

Раньше не было понимания тех процессов, которые могут происходить в недрах земли. Помню как мы в 1980-е годы работали по Арктике и верили, что в начале 90-х начнется добыча на шельфе, все к этому шло. Могу сказать, что если бы это случилось, у нас было бы несколько крупных катастроф на шельфе Арктики. Потому что тогда не было представления о целом ряде явлений, которые стали известны лишь в последние 20 лет. В советские годы на суше Арктики были ужасающие катастрофы во время поисково-разведочных работ. Например, катастрофа на Кумжинском месторождении, расположенном в 2 км от берега Печорского моря. 6,5 лет там шло мощное извержение углеводородов, которые горели прямо на воде, вокруг четырех скважин образовались три крупных затопленных водой кратера. Пытались остановить выброс углеводородов ядерным взрывом, но получилось еще хуже. Мы видим, что эмиссия углеводородов в относительно небольших объемах продолжается и в настоящее время. И таких мест у нас было десятки.

Сегодня мы мониторим несколько скважин на острове Белом, полуострове Ямал, в Крыму и видим, что в ряде мест существуют выходы углеводородов на поверхность земли. Кое-где, в частности в керченской части Крыма, выходящая нефть, особенно после дождей, попадает даже в море. Очень небольшие объемы, но тем не менее, это недопустимо, здесь надо наводить порядок.

Конечно, аварии и катастрофы при добыче углеводородов периодически возникают во всем мире, самая известная из них произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Но Арктика — гораздо более сложный регион для освоения. Мексиканский залив и Техас — курортные зоны, где в море водятся естественные бактерии, с удовольствием поедающие углеводороды. Поэтому практически за год негативное воздействие от таких аварий значительно ослабляется. Высокая температура воздуха также способствуют деградации нефти. Даже последствия войны в Персидском заливе на море были преодолены достаточно быстро, и в основном с помощью природы. Но катастрофа меньших масштабов — авария нефтяного танкера „Эксон Вальдез“ (36 место по объемам разлива) в Арктике, до сих пор оказывает серьезное влияние на экосистему. Разлитая нефть в Арктике дольше сохраняет свои первоначальные свойства, там происходит некая консервация и торможение всех процессов. При разливе легкой нефти порядка 75% может испаряться в атмосферу, естественно, чем выше температура, тем быстрее это происходит. А если нефть тяжелая, испаряется только 10-15%, а остальное в виде битумов можно убрать лишь механическим путем, природа сама с этим не справится.

Сейчас на суше в Арктике реализуется целый ряд новых проектов. Например, Бованенковский промысел или завод „Ямал СПГ“ в Сабетте, аналогов которым нет нигде в мире. Здесь предпринимаются все усилия, чтобы минимизировать негативные явления. Хотя пока об этом говорить рано, проекты только начались, а последствия подчас проявляются через десятки лет. Арктику нужно беречь. Природой заведено, что все перелетные птицы летят на Север, и там устраивают свои гнезда и выводят птенцов. Если они прилетят, а там все залито нефтью, их популяция сократится. А в природе все зависимо, если повредить одно звено в цепи, начнут рушиться и остальные. Поэтому очень важно думать о каждом звене этой экологической цепочки».

Фото: pixabay.com