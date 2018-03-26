В Волгограде состоится концерт в память Микаэла Таривердиева 

Концерт «Запомни этот миг», посвященный творчеству известного композитора Микаэла Таривердиева, состоится в Волгограде 26 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, на мероприятии выступят молодые певцы — ученики солистки театра «Царицынская опера» Ольги Сабировой. Творчество Микаэла Таривердиева широко известно и у нас в стране, и за рубежом. Помимо того, что он написал музыку к 132 кинофильмам, он еще и автор камерных вокальных циклов, балетов, опер, органной музыки. «Он был не единственным романтиком в музыке, но в его произведениях лейтмотивом звучала ностальгия по идеальному», — отметила Ольга Ильичева. Начало концерта в 18:00.