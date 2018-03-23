В Волгоград приезжают ветераны и молодежь из Калининграда

Волгоград 25 марта на «Поезде Памяти-2018» приедут из Калининграда 450 ветеранов и представителей молодежи, которые посетят достопримечательности города и пообщаются с местными жителями.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, представители ветеранских организаций, активисты и руководители патриотических, исторических, поисковых, оборонно-технических и волонтерских объединений прибудут почтить память защитников.

Чтобы посетить Волгоград, юные участники прошли конкурсный отбор, в рамках которого создали ролик о военно-мемориальном объекте Калининграда, видеоинтервью с ветеранами, провели массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Сталинградской битве.

Отметим, Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания, где проходят масштабные исторические проекты, активно развивается поисковое движение.