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В Волгоград приезжают ветераны и молодежь из Калининграда
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В Волгоград приезжают ветераны и молодежь из Калининграда 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоград 25 марта на «Поезде Памяти-2018» приедут из Калининграда 450 ветеранов и представителей молодежи, которые посетят достопримечательности города и пообщаются с местными жителями.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, представители ветеранских организаций, активисты и руководители патриотических, исторических, поисковых, оборонно-технических и волонтерских объединений прибудут почтить память защитников.
Чтобы посетить Волгоград, юные участники прошли конкурсный отбор, в рамках которого создали ролик о военно-мемориальном объекте Калининграда, видеоинтервью с ветеранами, провели массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Сталинградской битве.
Отметим, Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания, где проходят масштабные исторические проекты, активно развивается поисковое движение.
2 февраля 2018 года город-герой Волгоград стал всероссийским центром торжеств, посвященных юбилею Сталинградской Победы. Помощь в организации торжеств оказывали 200 волонтеров из 77 регионов России.
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