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Новые идеи для стартапов студенты смогут создать на Форсайт-кемпе
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Новые идеи для стартапов студенты смогут создать на Форсайт-кемпе 

Волга Ньюс 1 час назад
31 марта заканчивается прием заявок в акселератор студенческих стартапов «Форсаж 2». В акселераторе стартапы из университетов Самарской области детально проработают бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и «упакуют» ее для получения инвестиций.
В курс программы входят: стратегические сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров — бизнес-коучей, менторов — опытных предпринимателей, бизнес-консультантов. Главная цель акселератора — помочь авторам проектов сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа.
Заявки принимаются от студентов, аспирантов и сотрудников самарских университетов. Наличие собственной разработки или идеи для стартапа при этом желательно, но не обязательно. Организаторы предоставляют доступ к Банку идей, откуда подавший заявку может выбрать понравившуюся и развивать её, как собственный бизнес.
За два месяца работы в программе «Форсаж 2» участники пройдут интенсивную программу обучения, на протяжении которой они:
обучатся бизнес-моделированию;
получат менторскую поддержку;
научатся продвижению проекта.
Программа организована Стартап-центром Самарского университета при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara. Партнером выступает Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.
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