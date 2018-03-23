Новые идеи для стартапов студенты смогут создать на Форсайт-кемпе

31 марта заканчивается прием заявок в акселератор студенческих стартапов «Форсаж 2». В акселераторе стартапы из университетов Самарской области детально проработают бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и «упакуют» ее для получения инвестиций.

В курс программы входят: стратегические сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров — бизнес-коучей, менторов — опытных предпринимателей, бизнес-консультантов. Главная цель акселератора — помочь авторам проектов сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа.

Заявки принимаются от студентов, аспирантов и сотрудников самарских университетов. Наличие собственной разработки или идеи для стартапа при этом желательно, но не обязательно. Организаторы предоставляют доступ к Банку идей, откуда подавший заявку может выбрать понравившуюся и развивать её, как собственный бизнес.

За два месяца работы в программе «Форсаж 2» участники пройдут интенсивную программу обучения, на протяжении которой они:

обучатся бизнес-моделированию;

получат менторскую поддержку;

научатся продвижению проекта.

Программа организована Стартап-центром Самарского университета при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara. Партнером выступает Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.