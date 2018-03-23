Красовский назвал «секретом Полишинеля» гомосексуальные связи Жириновского

«Про Владимира Вольфовича — это вообще «секрет Полишинеля». Все всегда знали, что Владимир Вольфович неравнодушен к молоденьким мальчикам. Весь молодёжный актив ЛДПР состоит из этих, не побоюсь этого слова, активов. Владимир Вольфович сам фотографировался, снимался и даже записывал рекламные ролики гей-сауны «69» в Санкт-Петербурге , когда это ещё не считалось власти чем-то преступны. Честно говоря, я ему очень сочувствую с одной стороны, а с другой стороны с Владимира Вольфовича всё, как с гуся вода. У него таких скандалов в жизни было 1500 и 1501-й ему не повредит».

При этом Красовский предположил, что Давлетгильдеев обвинил Жириновского в домогательствах в шутку.

«Мне кажется, что все вещи, которые были написаны и Ренатом Давлетгильдеевым, и другими какими-то людьми, которые начали вспоминать Жириновского, написаны они скорее в качестве шутки. Уж обвинять старого больного человека в том, что он до них домогался, как-то смешно. Те люди, которые про это написали, лучше бы рассказали про реальные домогательства, которые у них были. Когда до них домогались, например, их начальники. Это было бы более интересно всем».

Кроме того, Антон Красовский сообщил, что сам никогда не становился жертвой сексуальных домогательств.

«То, что сейчас происходит по поводу всех этих домогательств, это доказывает лишь то, что Россия находится в общемировом тренде. Я очень сочувствую вообще всем людям. И мужчинам и женщинам, до которых домогались, и для которых это стало, возможно, большой психологической травмой. До меня лично в жизни никто не домогался. К сожалению».