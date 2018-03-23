Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 399

Взорвавшийся химзавод в Белореченске обернулся коричневым дождем?

Краснодаре, Сочи , Белореченске и Апшеронском районе пошел коричневый дождь. До выпадения осадков жители наблюдали желтые тучи над городами Кубани. Необычное атмосферное явление уже вызвало волну слухов. Так, по соцсетям расползается информация о взрыве в Белореченске завода компании «Еврохим» , который якобы и стал причиной желтого дождя с грязевыми осадками.

Комментарий: не химия, а песок

Необычное атмосферное явление связано с тем, что фронт пришел со стороны Средиземного моря, где прошла песчаная буря. Как пояснил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, осадки связано с песчаной бурей, пришедшей с юга. «По нашим предположениям, это африканская пыль, которая образовалась в результате песчаной бури в районе Сахары, — рассказал руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. Пояс плотных пылевых облаков движется от северо-восточной Ливии , через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. Этот пояс продолжит движение на северо-восток».

По словам метеонаблюдателя Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, такое происходит почти каждый год. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет. Также в связи с появлением ложной информации в социальных сетях о выбросе в Белореченском районе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уверяют, что оперативных событий на территории производственных предприятий данного муниципального образования не было.

Покушение на туапсинского депутата связано с криминальными разборками?

20 марта в поселке Ольгинка Туапсинского района было совершено нападение на депутата районного совета Туапсе , зампреда комитета по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса Туапсинского райсовета Артура Подольского. Нападавший три раза выстрелил в машину, которой управлял депутат. Раненный двумя пулями депутат был доставлен в больницу Краснодара. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенному общеопасным способом, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов.

В то же время журналисты и эксперты предполагают, что покушение на Подольского может быть одним из эпизодов местной криминальной войны, ведущейся на побережье и связанной с переделом сфер влияния. К тому же многие вспомнили, что брат Артура Подольского Тимур также становился жертвой покушений, который в декабре 2017 года стал жертвой неудачного покушения в одной из гостиниц Анапы . А в 2016 году расстреляли машину Тимура Подольского, тогда от полученных ранений погибла его жена.

Комментарий: депутат — сын авторитета

По неофициальной информации случившееся — разборки криминальных авторитетов, рассказывает главный редактор интернет-портала «Анапа-PRO» Анатолий Кузнецов . По имеющейся у него информации, пострадавший — сын известного в преступных кругах авторитета Вальтера Арутюняна, которого застрелили из винтовки на погосте поселка Варваровка под Анапой 5 ноября 2013 года.

«На Черноморском побережье прочно утвердилась триада «Криминальное сознание — криминальные отношения — криминальная деятельность». Последнее и проявились в туапсинском расстреле. Ни для кого не секрет, что советы депутатов в муниципалитетах у нас сейчас формируются как бизнес-клубы. А альянс бизнеса и власти — внутренне противоречивый и конфликтный. В кризисный период (к тому же на фоне ожидания зачисток от силовиков) противоречия здесь неизбежно обостряются. Как выжить в обострившейся конкуренции? На поверхности криминального сознания — методы устранения», — делится своим мнением Анатолий Кузнецов. Впрочем, по словам эксперта, трудно ожидать, что сам раненый депутат, принадлежа к семье с трагической криминальной судьбой, «мог быть ангелом».

Депутат гордумы и глава ГУК-Краснодар покинет свой пост после обысков

В середине недели в соцсетях появилась информация об отставке с поста депутата городской Думы Краснодара Людмилы Головченко и об обысках в ГУК-Краснодар, которую она возглавляет. В частности, в своем аккаунте об этом сообщала журналист Галина Титаренко. По имеющейся у нее информации, в офисе управляющей компании «ГУК-Краснодар» прошли обыски, якобы связанные с выведением денег компании в офшоры. «А сегодня мы узнали, что генеральный директор компании Людмила Головченко, являющаяся депутатом городской думы Краснодара по одномандатному избирательному округу № 25, … сложит свои депутатские полномочия», — писала Титатренко.

Комментарий: информация не достоверна

«Информация о проблемах, возникших в ГУК-Краснодар, по заявлению представителей самой управляющей компании не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе компании. «Наша работа идет в спокойном режиме, по плану. Сейчас активно готовимся к сезону ремонтов в домах, в апреле проведем субботники и конкурс на „Лучший дом“. Проверки у нас проводятся регулярно, в плановом режиме. Нашей управляющей компании уже больше 10 лет, мы дорожим своим именем и имиджем, поэтому с нами считаются, нас уважают, но есть и недоброжелатели, которые иногда публикуют в открытом доступе подобные фантазии, вместо того, чтобы направить свою энергию в нужное русло — например, выйти на субботник», — отмечают работники ГУК-Краснодар.

Примечательно, что также Галина Титаренко анонсировала уход депутатов Суслова и Стрельникова, которые в четверг действительно покинули свои посты.

«Река» с «кровавой» водой напугала российских блогеров

В социальных сетях идет активное обсуждение фотографии водоема с водой ярко-красногоцвета. Изображение «багровой реки», как уже окрестили водоем в интернете, выложили жители станицы Елизаветинской. «Кубанский борщ» — еще одно название из интернета. По мнению пользователей, водоем принял столь непривычный цвет из-за сброса сюда опасных химикатов. За непродолжительное время место уже успело стать местной достопримечательностью и точкой паломничества любопытных из других населенных пунктов.

Комментарий: обыкновенные водоросли

Ажиотаж вокруг необычного водоема оказался несколько преувеличенным, а упомянутые в нем дети — искаженными. Как позже выяснилось, сам водоем является не рекой, а всего лишь заброшенным каналом, оставшимся от старых водоочистных сооружений. А красный цвет его воды связан не с токсичными отходами, а с цветущими водорослями. Об этом сообщили в администрации станицы, отметив, что в данной ситуации нет ничего необычного. По словам главы Елизаветинской сельской администрации, подобные вещи происходит не каждую весну, но случаются раз в несколько лет. Связан данный эффект с аномально теплой зимой, из-за чего происходит цветение водорослей. Какой-либо опасности жителям это явление не представляет. Впрочем, у канала есть и еще одна особенность: летом здесь цветут лотосы, что делает это место популярным среди любителей пикников и фотоссесий.

Наблюдателя «Партии роста» пытались подкупить на выборах президента

В Ростовской области руководитель комиссии попытался подкупить члена УИК от Партии роста с правом совещательного голоса, сообщил в начале недели Александр Хуруджи , являющийся доверенным лицо с кандидата в президенты Бориса Титова . Якобы наблюдателю предложили повышенный процент за Титова в обмен на то, что тот не станет вскрывать замеченные нарушения. «Наш член УИК отказался. У нас есть диктофонная запись, сейчас решаем, как ее использовать. И там же, на этом же участке, зафиксирован на камеру вброс бюллетеней», — отметил Александр Хуруджи.

Комментарий: избирком опровергает

Региональная избирательная комиссия проверила сообщение о подкупе наблюдателя от Партии роста и не обнаружила нарушения на участке. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. «Мы видели информацию, проводили проверку. По нашей версии, данный факт не подтвердился. Мы не нашли людей, которые бы нам сказали, что кого-то подкупали, кого-то записали, кому-то что-то предлагали», — уточнил Буров.

Волгограде могут саботировать перевод стрелок, который жители региона поддержали на референдуме

Председатель областной думы Николай Семисотов официально поручил профильному комитету регионального заксобрания (по здравоохранению) подготовить постановление с обращением в Госдуму, инициирующее смену часового пояса в Волгоградской области на один час вперед. Такое решение, напомним, приняли на референдуме 18 марта жители региона — «за» проголосовали 58,8% при явке свыше 66,4%. Губернатор Андрей Бочаров также заявил, что к мнению людей необходимо прислушаться, и лично он уверен в том, что Госдума поддержит это решение и внесет изменения в федеральный закон «Об исчислении времени».

Вместе с тем, в околовластных кругах распространяются настойчивые слухи, что часть регионального истеблишмента, шокированная результатами плебисцита, хочет понудить депутатов прибегнуть к каким-то ухищрениям, чтобы это решение оттянуть или «подать так, чтобы федералы отказали». Высокопоставленный источник «ФедералПресс» в аппарате губернатора сообщил, что с такими просьбами к властям обращались представители двух известных банков и одной промышленной корпорации. Как именно такой саботаж, если предположить, что это правда, может быть реализован, непонятно.

Комментарий: обращение в Госдуму будет

Председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму областнйо думы Николай Лукьяненко один из тех, кто публично заявляет, что считает решение о переводе стрелок ошибкой, подчеркивая, что такое время для региона подходит только в летний период. Вместе с тем Лукьяненко уверен, что «для саботажа нет оснований». «Мы обязаны принять во внимание решение людей и что требуется от регионального парламента, будет выполнено. Решение принять постановление с обращением в Госдуму, конечно, будет принято. Предполагаю, что даже единогласно», — отметил депутат Лукьяненко, добавив, что одновременно коллегам стоит пытаться вновь поднять вопрос о сезонном времени, что решило бы спорную ситуацию.

Глава Астрахани отдыхала за бюджетный счет за границей

В соцсетях жителей Астрахани форсировано распространяются призывы к главе города Алене Губановой отчитаться о ее зарубежным поездках, которые действительно были в 2016-2017 году. Блогеры фактически обвиняют главу города в том, что эти визиты якобы были за счет бюджета. Волна поднялась после того, как муниципальная же власть устроила разнос подведомственным учреждениям, которые допустили нецелевые траты, в том числе и на поездки сотрудников (речь в частности идет о МКУ «Автобаза администрации Астрахани»). А уже на волне резонанса от этого скандала некоторые блогеры поставили в упрек главе Астрахани Алене Губановой ее зарубежные поездки, дескать, почему одни чиновники отвечают, а глава города ездит в далекие и неочевидные поездки. Якобы после этой волны прокуратура начала проверку командировок Губановой.

Комментарий: неправда

Упомянутый скандал с некоторыми муниципальными учреждениями начался по итогам проверки КСП. При этом все командировки главы города также уже проходили проверку и даже намека ни на какие злоупотребления не было обнаружено.

«Комментарии пишут люди, заряженные на обострения, большинство из них вовсе анонимные, я бы даже сказал, что идет своего рода сетевая травля, пока не знаю, почему она началась. Сама глава реагирует спокойно, я не слышал от нее каких-то намерений решительных действий, — пояснил руководитель пресс-службы астраханской городской думы Сергей Синюков. — Чаще всего идет упоминание Колумбии . В 2016 году в Боготе проходил всемирный конгресс организации «Объединенные города и местные власти». И в российскую делегацию была приглашена и глава Астрахани. Это рабочее и важное мероприятие, оправдываться совершенно не в чем».

Феодосии может быть зачистка полиции после инцидента с пьяным сотрудником

В Крыму обсуждают увольнение начальника полиции райотдела, который по ночам ездил пьяным по Феодосии. Однако офицеру, который находился в нетрезвом состоянии, «не повезло» — его путешествие закончилось у поста коллег. Не найдя общий язык с сотрудниками ГИБДД , он начала буянить, отказался от медосвидетельствования и в итоге был доставлен в Феодосийский отдел полиции. Говорят, что его непосредственным руководителям теперь тоже грозит привлечение к дисциплинарной ответственности за то, что не проглядели замашки личного состава.

Комментарий: мужчина уволен

«В феврале 2018 года мужчина, который является должностным лицом органов внутренних дел , находясь за рулем своего автомобиля, был остановлен экипажем ГИБДД. В ходе проверки госавтоинспектором у водителя были установлены признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования в установленном порядке нарушитель отказался, — рассказали в пресс-службе. — По итогам служебной проверки майор полиции будет уволен из органов внутренних дел. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством».

В Севастополе избили врача

В Севастополе опять обсуждают слухи об избиении медиков. В начале года фельдшер скорой помощи, приехав на вывоз, пострадала от рукоприкладства пьяной пациентки. На этот раз случай произошел на территории горбольницы № 4. Здесь неизвестный избил врача и скрылся с места преступления. По одной из версий, медику, таким образом, отомстили за врачебную деятельность, однако подтверждений этой версии пока нет. В больнице происшествие не обсуждают.

Комментарий: преступников ищут

Полиция возбудила уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего данное деяние.

В Севастополе начали торговать памятными медалями

В Севастополе обсуждают вопиющий, по мнению жителей, случай. В сети появились объявления о продаже нагрудных знаков «С Россией навсегда», которые местные жители получали в память о референдуме 2014 года. Цена одного знака — 1,5 тысячи рублей.

Комментарий: правда

По данным «ФедералПресс», медали действительно продаются в интернете. Так, на одном из популярных сайтов размещено подобное объявление. «Медаль, вручаемая за выбор президента, с удостоверением в память о референдуме. Неименная, графы „имя“ и „фамилия“ не заполнены. О доставке и цене в л/с — договоримся», — написал один из продавцов. В другом случае продавец предлагает магнит в подарок и пишет, что «Удостоверение именное, заполненное».