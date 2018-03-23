Tenable представил решение по управлению киберриском

Компания Tenable представила Tenable.io Lumin, новое приложение на основе платформы Tenable.io, благодаря которому руководители, отвечающие за информационную безопасность, смогут визуализировать, анализировать и измерять киберриск своих организаций.

Цифровая трансформация поспособствовала радикальному увеличению количества новых технологий и платформ, а также появлению новых их типов — от облачных технологий до интернета вещей (IoT) и АСУ ТП. Это привело к резкому росту поверхности для кибер-атак. Согласно данным исследовательского подразделения Tenable Research, в 2017 году установлен рекорд по количеству обнаруженных уязвимостей, в числе которых более 60% носили критический и высокий уровни опасности.

Руководители информационной безопасности пытаются наладить и автоматизировать процесс обнаружения и устранения уязвимостей. Однако наиболее сложным элементом этого процесса является определение приоритетов — какие уязвимости необходимо устранять в первую очередь. Наглядно эту проблему показали нашумевшие эпидемии WannaCry и NotPetya.

Tenable.io Lumin позволяет решить эти проблемы, измеряя, анализируя и визуализируя данные об уязвимостях с оценкой критичности их угрозы для бизнеса, что должно способствовать увеличению эффективности ИБ на предприятии.

Как заявляют разработчики, с помощью Tenable.io Lumin пользователи смогут опереться на опыт других крупных компаний отрасли, что позволит принять более эффективные стратегические решения.

«Несмотря на развивающуюся десятилетиями индустрию кибербезопасности, у злоумышленников всегда есть преимущество. Ставки слишком высоки для того, чтобы сохранить статус-кво», — говорит Дэйв Коул, директор по продуктам Tenable. — «Мы должны объединиться на уровне отрасли и изменить подход к управлению уязвимостями, предоставляя руководителям ИБ необходимые инструменты, которые позволяют организациям измерять кибер-риски и управлять ими так же, как и другими рисками для бизнеса, например, при управлении производством или цепочками поставок».

«Пришло время забрать преимущество из рук киберпреступников и передать его в руки кибербезопасности. Tenable.io Lumin будет важным шагом к этой цели», — заключает господин Коул.

Ключевые возможности Tenable.io Lumin:

Аналитика уровня кибер-риска и сравнение с аналогичными компаниями.

Оценка и приоретизация уязвимостей на основе уровня кибер-риска.

Интеграция с внешними системами через API.

Бета-тестирование Tenable.io Lumin начнется в апреле 2018 года, в его процессе будут добавлены новые возможности продукта. Готовый продукт будет доступен широкой публике во второй половине 2018 года.