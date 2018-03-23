Висит прямо над парковкой: на Ново-Вокзальной огромные сосульки угрожают жизни прохожих

Жители Самары в очередной раз пожаловались на работу коммунальных служб. По их словам, на улице Ново-Вокзальной огромные сосульки угрожают жизни прохожих. Об этом они сообщили 63.ru.

Очевидцы также поделились фотографией.

— Висит прямо над парковкой, того и гляди на машину упадет. Коммунальные службы видимо этого и дожидаются, чтобы потом получить повестку в суд, — рассуждают очевидцы.

До этого самарцы уже обсуждали некачественную уборку крыши от снега на проспекте Кирова, 282. Здесь рабочие сняли только ту половину сугроба, что свисала с края кровли.