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Висит прямо над парковкой: на Ново-Вокзальной огромные сосульки угрожают жизни прохожих
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Висит прямо над парковкой: на Ново-Вокзальной огромные сосульки угрожают жизни прохожих 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары в очередной раз пожаловались на работу коммунальных служб. По их словам, на улице Ново-Вокзальной огромные сосульки угрожают жизни прохожих. Об этом они сообщили 63.ru.
Очевидцы также поделились фотографией.
— Висит прямо над парковкой, того и гляди на машину упадет. Коммунальные службы видимо этого и дожидаются, чтобы потом получить повестку в суд, — рассуждают очевидцы.
До этого самарцы уже обсуждали некачественную уборку крыши от снега на проспекте Кирова, 282. Здесь рабочие сняли только ту половину сугроба, что свисала с края кровли.
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