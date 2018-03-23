Круглый стол, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией, прошел в Братееве

Молодежная палата района Братеево совместно с сотрудниками досугово-спортивного центра «Мир Молодых» организовала круглый стол по случаю Международного дня борьбы с наркоманией 21 марта.

О проблемах наркомании, ее особенностях и патологическом состоянии вовлеченных в нее людей поговорили на встрече с активными жителями района в минувшую среду. Участникам мероприятия рассказали о том, как ежегодно 1 марта активисты разных стран организуют профилактические мероприятия антинаркотической направленности.

Организаторы мероприятия привели подробную статистику зависимости от наркотических средств и рассказали о мерах профилактики.

— На встрече собрались ребята из разных школ, которые поделились историями из личной жизни. Я много узнал на мероприятии и крайне благодарен «Миру Молодых» за то, что они организуют такие просветительские встречи, — рассказал один из участников встречи.

Фото предоставила Екатерина Новичкова.